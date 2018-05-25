Tekerlekli Sandalye Türkiye Tenis Şampiyonası sona erdi

Ortakent-Yahşi’de Mahallesinde yer alan Tenis Kulübü’nde düzenlenen ve Oyfest Tekerlekli Sandalye Türkiye Tenis Şampiyonası 21-25 Mayıs tarihleri arasında yapılan şampiyonada Erkekler, Kadınlar, Jüniorlar ve Quad kategorilerinde 31 sporcu ter döktü. Bugün oynanan final maçları sonrasında şampiyonlar belli oldu. Şampiyonada, erkeklerde; Hakan Güngör birinci, Turan Akalın ikinci, Bayanlarda; Büşra Ün birinci, Ebru Bulgurcu ikinci, Juniorlarda; Emirhan Toper birinci, Yunus Emre Arslan ikinci ve Quad kategorisinde ise Uğur Altıner birinci, Fatih Karataş ikinci oldu.

Dereceye giren sporculara kupalarını Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu verdi.