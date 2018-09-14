Tekne kaptanı turda kalp krizi geçirdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kaptanlığını yaptığı teknede turistleri gezdirirken kalp krizi geçiren kaptan, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; Fethiye'de 'RFC is Life' isimli teknesiyle bir grup turiste tur düzenleyen Veysel Çobanoğlu (53), gezi sırasında Göcek Mahallesi Domuz Adası mevkiinde fenalaştı. Kaptan Çobanoğlu'nun rahatsızlığını fark eden turistler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Göcek Domuz Adası mevkiine ulaşan Fethiye Sahil Güvenlik 65 Bot Komutanlığı ekipleri kısa sürede sağlık ekiplerini tekneye ulaştırdı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Çobanoğlu, Göcek sahil güvelik bot komutanlığı iskelesinde bekleyen 112 Acil ambulansıyla kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Çobanoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.