Tekne pervanesinin yaraladığı Caretta Caretta tedavi altına alındı

İzmir Doğal Yaşam Parkı yetkilileri tarafından, Dalyan Mahallesi İztuzu Sahilindeki, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne (DEKAMER) getirilen yaralı Caretta Caretta, tedavi altına alındı.

Caretta Carettaların, yumurtlama döneminde kıyıya daha yakın olduklarını belirten DEKAMER alan sorumlusu Şenol Menzek, tekne sahiplerinin daha duyarlı olmasının önemini vurguladı.

Caretta Carettanın, 4 yerinden pervane kesiği nedeni ile yaralandığını aktaran Menzek, “birinci yaranın olduğu bölge biraz daha kritik, dişi bir birey, yaklaşık 40-45 yaşlarında, şuan gözlem altına aldık. Merkezimizde tedavi işlemlerine başladık” dedi.