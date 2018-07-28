Teknelerden 3 bin ton çöp toplandı

Deniz ve kıyılardaki kirliliği önlemek için teknelerin atık su, sintine, atık yağ ve çöpleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 atık toplama ve 2 atık kabul tesisi ile alınıp toplama merkezlerine taşınarak bertaraf ediliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin 6 atık alım teknesi denizlerde seyreden 10 bin tekneden 6 bin 600 tekneye hizmet veriyor. 2015 yılından günümüze kadar Göcek ve Akyaka’da toplanan atık yağ miktarı 3 bin 173 litre, toplanan sintine atığı 14 bin 404 litre, atık su miktarı 3 bin 270 ton ve çöp miktarı da 3 bin 17 ton oldu. 2014 yılında 148 olan Mavi Kart sayısı da 715’e yükseldi.

Ödüllü proje

Muğla Büyükşehir Belediyesinin ‘Mavi Deniz, Temiz Kıyılar’ projesi Sağlıklı Kentler Birliği 2015 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Ödülleri kapsamında Sağlık Çevre Kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Ayrıca aynı proje, SODEM’in düzenlediği ve 100 belediyenin 500 projeyle katıldığı yerel yönetimler ödül töreninde 70 proje arasına girerek başarı ödülünü aldı.

"Büyükşehir Belediyesi yükümüzü alıyor"

2015 yılından önce atıkların bırakılması konusunda çok sıkıntı yaşadıklarını belirten tekne kaptanları, "Daha önce çok sıkıntı yaşıyorduk. Çöplerimiz kokuşmaya dönüşebiliyordu. Şimdi hem atık suyumuz alınıyor, hem de çöplerimiz alınıyor. Üzerimizdeki yük kalkınca insan seviniyor. Biz üzerimizdeki yükü attık. Çevreye duyarlılığımızı belirttik" dedi.

"Bu uygulama ile denizler geleceğe temiz bırakılacak"

Özel tekne ile Mavi Tur yolculuğuna çıkan Saniye Atak, uygulamanın çok güzel olduğunu belirterek, "Çünkü Türkiye’nin her bir köşesi, denizleri tam bir cennet. Bu güzelliği korumamız gerekiyor. Muğla Büyükşehir Belediyesine bu uygulama için teşekkür ediyoruz. Bizler de kendi üzerimize düşen çevreci düşüncelere uygun hareketlerde zaten bulunuyoruz. Çöplerimizi hiçbir şekilde arkamızda bırakmıyoruz. Belediyenin bu uygulamasına halkın da vereceği destekle bu güzellikleri koruyabileceğiz" dedi.

"Çok yerinde bir uygulama"

Özel bir tekne ile tura çıkan Cihan Keseci, isimli vatandaş, "Çok yerinde bir uygulama. Zaten daha önce de uygulansaydı daya da iyi olacaktı. Özellikle Muğla Bölgesi, yatçılık ve turizm açısından çok önemli bir bölge. Neredeyse Türkiye’nin en uzun hattına sahip biri bölge. Burada çok sayıda yatçılık firması da var. Yıllardır biz arkadaşlarımız ile tekne ile tatile çıkıyoruz. Bu konuda çok özenliyiz. Son derece duyarlı bir şekilde Muğla Büyükşehir Belediyesi ile iletişim halinde olarak katı atıklarımızı ve sıvı atıklarımızı atık alım teknelerine bırakıyoruz. Bu atıklar da karada bir şekilde bertaraf ediliyor. Çok yerinde bir uygulama. Kesinlikle sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

Deniz atıklarını toplayan tek büyükşehir belediyesi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Türkiye’de denizden atık toplayan tek Büyükşehir Belediyesi olduklarını belirterek, "Kıyılarımız çok özel ve yat turizmi fevkalade gelişmiş durumda. Şu anda Muğla kıyılarımızda denizlerimizde 10 bin adet tekne seyir halinde ve faaliyet gösteriyor. O seyir esnasında katı ve sıvı atıklarını kıyıya yanaşarak boşaltma gibi bir sıkıntılı durum var. 6 tekne ile denizin üstünde seyir esnasında iken telsizle gelen talepler ile teknelerimizdeki sıvı ve katı atıkları alıyor ve kıyıya getirip orada bertaraf için boşaltıyoruz" dedi.

14 bin 404 litre sintine alındı

Başkan Gürün, projenin hayata geçirildiği 2015 yılından bu yana Göcek ve Gökova Körfezindeki teknelerden 14 bin 404 litre sintine atığı aldıklarını belirterek, "3 bin 270 ton atık su, 3 bin 173 litre atık yağ, 3 bin 17 ton çöp toplamışız. Bu arada tekneler ile ‘Mavi Kart’ anlaşması yapıyoruz. Mavi Kart ile tekneler ile organik bir ilişki kuruyoruz. Bu şekilde 715 tekneye Mavi Kart verdik ve talep edenlere de vermeye devam ediyoruz" dedi.

"İki tesis için Bakanlıktan izin bekliyoruz"

Şu anda atıkların toplandığı iki tesis bulunduğunu, birisinin Göcek’te, diğerinin de Akyaka Maden İskelesinde olduğunu belirten Başkan Gürün, iki yeni tesis daha kurmak istediklerini söyledi. Başkan Gürün, "Bu tesisleri kurmak için Çevre Bakanlığına müracaat ettik. 350-400 metrekarelik bir alan talep ettik ve burada bu tesisi kurmamız gerekiyor. Çünkü daha çok tekneye, daha çok hizmet edebilmek için. Şimdiye kadar bu talebimize olumlu cevap alamadık. Umuyorum ki, ileride daha fazla tesisin yapılabileceği yerlerin bize tahsis edilmesiyle tesisleri kurduktan sonra şu anda 6 olan tekne adedimizi 10 veya daha üst seviyeye çıkarmak suretiyle hiçbir teknenin atıklarını denize boşaltmasına müsaade etmeyeceğiz. Umarım bu imkanı sağlayabiliriz. Çünkü Gökova Körfezi ve Muğla kıyıları çok özel ve tekne turizmi, kıyı turizmi olağanüstü yüksek olan bir coğrafyamız. Denizlerimizi de hassasiyet ile korumamız gerekiyor" dedi.