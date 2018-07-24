Tekneleri arızalanan 8 kaçağı sahil güvenlik ekipleri kurtardı

Teknede zor anlar yaşayan 8 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Akyarlar sahilinden bindikleri 5 metrelik fiber tekneyle Kos Adası’na geçmeye çalışan 7’si Suriye ve 1’i Filistin uyruklu 8 kaçak göçmen motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Deniz açığında zor anlar yaşayan kaçak göçmenlerin imdadına sahil güvenlik güçleri yetişti. Sahil güvenlik botuna alınan 8 göçmen Bodrum Limanı’na getirildi. Yiyecek ve içecek ihtiyaçları giderilen kaçaklar sağlık kontrolünün ardından Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.