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14 Ağustos 2018 16:27

Temel ile Şirin 24 yıl sonra bir araya geldi

90’lı yıllara damgasını vuran “Mahallenin Muhtarları” dizisinin Temel ile Şirin’i, Erkan Can ve Esra Akkaya yıllar sonra Bodrum’da bir araya geldi1992-1997 yılları arasında en çok izlenen dizi olan “Mahallenin Muhtarları”nın başrol oyuncularından Erkan Can ve Esra Akkaya 24 yıl aradan sonra bir araya geldi.

Temel ile Şirin 24 yıl sonra bir araya geldi

14 Ağustos 2018 16:27

90’lı yıllara damgasını vuran “Mahallenin Muhtarları” dizisinin Temel ile Şirin’i, Erkan Can ve Esra Akkaya yıllar sonra Bodrum’da bir araya geldi


1992-1997 yılları arasında en çok izlenen dizi olan “Mahallenin Muhtarları”nın başrol oyuncularından Erkan Can ve Esra Akkaya 24 yıl aradan sonra bir araya geldi. Şirin ve Temel karakterlerini canlandıran ikili Bitez’de bulunan bir beach de uzun uzun sohbet edip geçmiş günleri andı. Esra Akkaya, sosyal medyadan Erkan Can ile bir fotoğraf paylaşarak "Şükür kavuşturana. Yerin hep ayrı canım Erkan’ım." notunu düştü. Sosyal medya hesaplarından fotoğrafı gören dizinin fenomenleri ise ikilinin fotoğrafını yorum yağmuruna tuttu.




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