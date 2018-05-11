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11 Mayıs 2018 09:52

Temsili askerlik yapacak engellilere kına yakıldı

Ortaca’da Engelliler Haftası nedeniyle bir günlük temsili askerlik yapacak engelliler için kına gecesi düzenlendi.

Temsili askerlik yapacak engellilere kına yakıldı

11 Mayıs 2018 09:52

Gecede, Ak Parti Muğla Milletvekili aday adayı Eylem Tan temsili askerlik yapacak engellilere elleriyle kına yaktı.


Coşku Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından okul bahçesinde “Asker yemeği ve eğlencesi” etkinliği düzenlendi. Yemeğin ardından okul öğrencilerinin sunduğu mehteran ve tango gösterileri izleyicilerin beğenisini topladı. Gecede bir günlük temsili askerlik yapacak engellilere kına yakıldı. Temsili askerlik yapacak engellilere, "Her şey vatan için", "Ne mutlu Türküm diyene", "En büyük asker bizim asker" sloganları ile kına yakılırken, engelli askerler, protokol üyeleri ile birlikte zeybek oynadı. Kurum Müdürü Eylem Tan, asker kınası eğlencesini her sene yaptıklarını ve gelenek haline geldiğini söyledi.


Engelliler haftası kapsamında çeşitli etkinlikler hazırlandığını belirten Tan; “Öğrencilerimizi ve ailelerini mutlu edecek programlar düzenleniyor. Bizde her yıl düzenli olarak sosyal etkinliklerde yer alıyoruz. Bu kapsamda okulumuz öğrencileri bu hafta Ortaca Festivali’nde gösteri sundular. Kurumlar arası basketbol maçına katıldılar. Hafta programları şenlik ile devam edecek. Öğrencilerimiz haftayı dolu dolu geçiriyor. Aynı zamanda her yıl düzenlenen temsili askerlik törenine katılacaklar” dedi.


Geceye, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Gürbüz, Dalaman İlçe Emniyet Müdürü Namık Söylemez, Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Küçükünal, Tan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tan, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, engelli bireylerin aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.


Kına yakılan engelli gençler, Dalaman Hava Meydan Komutanlığı’nda bir günlük temsili askerlik yapacak.




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