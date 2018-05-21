Teniste engeller kalktı

25 Mayıs Cuma gününe kadar sürecek şampiyonaya farklı kategorilerde 35 sporcu katılıyor.

1-3 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Ortakent Yahşi Bahar Festivali (OYFEST) kapsamında düzenlenen şampiyona, Ortakent Yahşi Tenis Kulübü’nde sabah saatlerinde saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Şampiyonaya erkekler kategorisinde 16, kadınlar kategorisinde 7, junior kategorisinde 9, quad kategorisinde 3 sporcu katıldı.

Olimpiyatlarda ve yurt dışındaki turnuvalarda Türkiye’yi temsil eden bedensel engelli sporcuların da yer aldığı şampiyonada eleme karşılaşmaları gerçekleşti.

OYDER Başkanı Ahmet Aras, açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Ülkemizin bu güzel köşesi Bodrum-Ortakent’e gelmeniz bizi onurlandırdı. Bu turnuvayı yapmamıza vesile olan tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu turnuvayı yapmamızın asıl sebebi Türkiye’de yaşayan 13.5 milyon engelli vatandaşımızın sorunlarına dikkat çekmek. Bu geçen sene de yaptık. Hatta biz geçtiğimiz yıl ilçedeki otellerimizin engelliler açısından ne kadar eksik olduğunu anladık. İnanın bunları sizler için tamamlayacağız” dedi.

Şampiyonaya katılan sporculardan Ebru Bulgurcu ise, “İkinci kez burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bize burada destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Biz başka engellilerin de spora başlamasına vesile olabilirsek çok mutlu oluruz” diye konuştu.

Doğuştan bedensel engelli olan milli sporcu 37 yaşındaki Uğur Altıner, “2002 yılından beri farklı kategorilerde spor yapıyorum. Tenise de bir buçuk yıl önce başladım. Sandalye sporları biraz zordur, çok efor sarf ettirir. Hem raketle birlikte sandalye sürmek hem oyun kurmak hem de karşı tarafın oyununu izlemek zordur. Ben de çok çalışıp ülkemizi 2020 Olimpiyatları’nda temsil etmeyi planlıyorum” ifadelerini kullandı.

Paralimpik olimpiyatlarına katılarak Türkiye’yi temsil eden 24 yaşındaki Büşra Ün ise geçirdiği kanser hastalığının sinirlerine verdiği hasar nedeniyle bedensel engelli olduğunu belirterek, "2009 yılından beri tenis oynuyorum. 9 yıldır da milli takım sporcusuyum. Hiçbir zaman içime kapanık bir çocuk olmadım ama tenis benim için bir dönüm noktası oldu" dedi.