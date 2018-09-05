Terminal çalışmalarında sona gelindi

Terminalin kavşak düzenlemesi için alt yapı kurumları çalışmalarına devam ederken Akkaya yolu 10 gün boyunca trafiğe kapalı olacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe ilçesinde yapımına devam eden modern ve çevreci terminalde çalışmaların sonuna gelindi. Kendi elektriğini kendi üreten 11 Milyon 186 Bin 400 TL’ye mal edilen Menteşe Terminalinde sona gelinirken yolun trafik güvenliği, sürüş konforunun sağlanması amacıyla imalat yapımı için kavşak çalışması devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, “Menteşe ilçemizin modern ve çevreci şehirlerarası terminalinin yapımında sona gelindi. Elektriğinin yüzde 80’ni kendi üreten terminalin son aşaması olan sürüş konforu ve trafik güvenliğinin sağlanması için kavşak düzenlemesine devam ediyoruz. Bu çalışmamızda alt yapı kurumlarımızda görev alıyor. Kazı çalışmalarının bitmesi ile birlikte mevcut alt yapı tesislerinin deplase çalışması yapılacak. Alt yapı çalışmalarının ardından sıcak asfalt kaplama serimi yapılacaktır. Şuan trafiğe kapalı olan Akkaya yolu 10 gün sürecek çalışmalar sonunda trafiğe açılması planlanıyor” ifadesi kullanıldı.