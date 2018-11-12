Terör davasında tahliye yok

Suriye'nin Lazkiye şehrinden tekneler ile Muğla kıyı şeridine gelen ve eylem hazırlığındayken polis ve jandarmanın düzenlediği ortak operasyon ile yakalanan, 11'i tutuklu 15 sanığın yargılanmalarına Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Duruşma tutuklu sanıklara söz verilmesi ile başlarken, Veysi Şenlik, Serbest Şenlik ve Velat Aşan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini, tutuklu sanık Ekrem Altay susma hakkını kullandı. Duruşma savcısı mütalaasında terör örgütünün Ege ve Akdeniz açılımına ilişkin Suvar Derviş ve ‘Mervan' kod adlı Ulaş Arslan hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına haklarında soruşturma bulunup bulunmadığına dair yazı yazılmasını isterken, tutuklu bulunan tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, Van ve Elazığ'daki tanıklar ile gizli tanık Şelale'nin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) kanalıyla dinlenmesine, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken duruşma 28 Ocak 2019 tarihine ertelendi.

Olay

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, 4 Ekim 2017 tarihinde, yol kontrolünde PKK'lı 4 terörist ile yardım ettikleri ileri sürülen 3 kişinin yakalanmasının ardından, Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda, 1 gün sonra ise 5 terörist etkisiz hale getirilmişti. 7 kişi oldukları tespit edilen terör örgütü üyelerinden birisi saklandığı portakal bahçesinde üzerindeki el bombasını patlatarak ölmüş, firarda olan S.Ş. olaydan 13 gün sonra Dalaman'da yakalanmıştı.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 15 kişi hakkında Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'örgüte bilerek isteyerek yardım etme', 'görevi yaptırmamak için direnme', 'silahlı terör örgütlerine silah sağlama', 'göçmen kaçakçılığı yapma', 'resmi belgede sahtecilik', 'görevi yaptırmamak için direnme', 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme', 'sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin taşınması', 'silahlı terör örgütlerine silah sağlama' suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.