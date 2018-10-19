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Ters akıma kapılan milyonlarca arı telef oldu

Türkiye’de en fazla arı populasyonunun bulunduğu Muğla Akyaka’da ters akıma kapılan bal arıları denizde telef oldu.

Türkiye'de en fazla arı populasyonunun bulunduğu Muğla Akyaka'da ters akıma kapılan bal arıları denizde telef oldu. Ters akıma kapıldığı için kovanlarına ulaşamadan deniz üzerine düşen milyonlarca arı sahile vurdu.


Muğla'nın Ula ilçesinin sakin kenti Akyaka'da sabah saatlerinde deniz kenarında yürüyüşe çıkan vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında gözlerine inanamadı. Sahilde milyonlarca telef olmuş vaziyette arı bulundu. Bu tür durumların sık sık yaşandığı belirtilirken, bal toplamak için kovandan çıkan arıların kovana dönüş yolunda rüzgarın ters esmesi nedeniyle uçuş yapamadığı, bu nedenle takatsiz kalıp suya düştüğü ve dalgalarla da telef olmuş vaziyette sahile sürüklendiği belirtildi.

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