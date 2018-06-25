Ters yönde giden ticari araç otomobille çarpıştı: 2’si ağır 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Muğla’dan Aydın istikametine doğru emniyet şeridinden ters yönde ilerleyen Ali Kırık’ın kullandığı 48 EY 670 plakalı ticari araç, Bozarmut Mahallesi yakınlarında Muğla istikametine seyreden Mustafa Şirin yönetimindeki 09 TR 567 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araçlarının içerisinde sıkışan yaralılar, Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Kazada araç sürücülerinin yanı sıra Ayhan Güllü, Erken Güllü ve Hakan Güllü yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından Menteşe ve Yatağan ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ali Kırık ve Hakan Güllü’nün hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.