Test sürüşü ölüm getirdi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde test sürüşü sırasında meydana gelen trafik kazasında 57 yaşındaki müzisyen Mesut Göçmen hayatını kaybetti, otomobilde bulunan motor ustası ise yaralandı.

Kaza, ilçe çıkışındaki Belbaşı mevkiinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Marmaris’te bir türkü evinde müzisyen olan Mesut Göçmen, arızalanan otomobilini tamir için sanayi sitesine götürdü. Göçmen, motor ustası Ayhan Akarsu ile birlikte test sürüşüne çıktı. Müzisyen Göçmen’in kullandığı otomobil test sürüşü dönüşü Belbaşı mevkiinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje çarptı. Kazada ağır yaralanan Mesut Göçmen ve Ayhan Akarsu ambulans ile Marmaris Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Mesut Göçmen acil serviste doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer yaralı Ayhan Akarsu ise yoğun bakımda tedavi altına alındı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.