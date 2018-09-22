TFF 2.
Lig: Fethiyespor: 0-Darıca Gençlerbirliği 4
Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Darıca Gençlerbirliğin'e 4-0 mağlup oldu.
Stat: Fethiye Şehir Stadı
Hakemler: Efe Tanrıverdi., Onur Yanrıverdi, Ali Rıza Öztürk
Fethiyespor: Mert, Kağan, Halil, Ensar, Ahmet Cebe, ( Dk. 68 Mahmut),Fethi, Fahri, Alican, Ahmet Burak, Metin, ( Dk. 58 Onur Okan), Anıl (Dk. 46 Onur Garip)
Darıca Gençlerbirliği: Ercüment, Kemal, Adem, (Dk. 71 Aziz), Raşit, (Dk. 83 Kerem), Servan, Zeki, Aytaç, Uğur, Abdullah, Eren, Coşkun, (Dk.64 Ahmet Kutluer)
Gol: Dk. 37 Kemal, Dk.50, Dk.57 Aytaç, Dk. 66 Adem (Darıca Gençlerbirliği )
Sarı Kartlar: Dk. 35 Fethi (Fethiyespor)