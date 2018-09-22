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TFF 2. Lig: Fethiyespor: 0 - Darıca Gençlerbirliği 4

TFF 2.

Lig: Fethiyespor: 0-Darıca Gençlerbirliği 4


Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Darıca Gençlerbirliğin'e 4-0 mağlup oldu.


Stat: Fethiye Şehir Stadı


Hakemler: Efe Tanrıverdi., Onur Yanrıverdi, Ali Rıza Öztürk


Fethiyespor: Mert, Kağan, Halil, Ensar, Ahmet Cebe, ( Dk. 68 Mahmut),Fethi, Fahri, Alican, Ahmet Burak, Metin, ( Dk. 58 Onur Okan), Anıl (Dk. 46 Onur Garip)


Darıca Gençlerbirliği: Ercüment, Kemal, Adem, (Dk. 71 Aziz), Raşit, (Dk. 83 Kerem), Servan, Zeki, Aytaç, Uğur, Abdullah, Eren, Coşkun, (Dk.64 Ahmet Kutluer)


Gol: Dk. 37 Kemal, Dk.50, Dk.57 Aytaç, Dk. 66 Adem (Darıca Gençlerbirliği )


Sarı Kartlar: Dk. 35 Fethi (Fethiyespor)

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