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TFF 2. Lig: Fethiyespor: 0 - Kahramanmaraşspor 0

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Kahramanmaraşspor ile 0-0 berabere kaldı.


Stat: Fethiye Şehir Stadı


Hakemler: Can Cengiz, Şenol Bektaş, Sinan Bilen


Fethiyespor: Fatih, Erdi, Alper, (Dk. 89 Ensar),Oktay, Selçuk, Fethi, Mahmut, (Dk. Halil), Ramazan Yakup Zorlu, (Dk. 76 Onur),Ahmet, Ramazan Işık, Hakan Olkan,


Kahrmanmaraşspor: Özkan, Safa, Burak, Hurşit, Mehmet İncebacak,(Dk. 78 Emin),Cerem, (Dk. 78 Emre), Abdülkadir, Hakan Vural Koçarslan, Lider, Ethem, Mehmet Fırat Demir (Dk. 90 İbrahim)


Sarı Kartlar: Dk. 64 Hakan Vural Koçarslan ( Kahramanmaraşspor), Dk. 87 Hakan Olkan, DK.90+3 Onur (Fethiyespor)

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