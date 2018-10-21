TFF 2. Lig: Fethiyespor: 0 - Kahramanmaraşspor 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Kahramanmaraşspor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Fethiye Şehir Stadı
Hakemler: Can Cengiz, Şenol Bektaş, Sinan Bilen
Fethiyespor: Fatih, Erdi, Alper, (Dk. 89 Ensar),Oktay, Selçuk, Fethi, Mahmut, (Dk. Halil), Ramazan Yakup Zorlu, (Dk. 76 Onur),Ahmet, Ramazan Işık, Hakan Olkan,
Kahrmanmaraşspor: Özkan, Safa, Burak, Hurşit, Mehmet İncebacak,(Dk. 78 Emin),Cerem, (Dk. 78 Emre), Abdülkadir, Hakan Vural Koçarslan, Lider, Ethem, Mehmet Fırat Demir (Dk. 90 İbrahim)
Sarı Kartlar: Dk. 64 Hakan Vural Koçarslan ( Kahramanmaraşspor), Dk. 87 Hakan Olkan, DK.90+3 Onur (Fethiyespor)