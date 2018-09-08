TFF 2. Lig: Fethiyespor: 2 - Konya Anadolu Selçukspor 2

Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Anadolu Selçukspor’u 2-2 berabere kaldı.
Stat: Fethiye Şehir Stadı
Hakemler: Burak Pakka, Vedat Hoşnam, Serdar Osman Akarsu
Fethiyespor: Mert, Erdi, Kağan, Alper, (Dk.46 Ensar), Yiğit, Kazım, Yakup, Fahri, Alican,(Dk. 74 Onur), Ramazan, Metin, (Dk. 83 Halil)
Konya Anadolu Selçukspor: Hüseyin, Kadir, Maksut, Recep,(Dk. 59 Emre Can Atila) Alpay, (Dk. 71 Burak), Sinan, Deniz, Sertan, Emre Torun, (Dk.59 Çağatay), Ahmet, Sancar
Gol: Dk. 51 Fahri, Dk. 55 Ensar (Fethiyespor), Dk.81 Dk. 90+ 1 Çağatay , (Konya Anadolu Selçukspor )
Sarı Kartlar: Dk. 6 Kağan, Dk. 64 Kazım (Fethiyespor), Dk. Kadir 20 , Dk. Recep. Dk. 50 Sinan ( Konya Anadolu Selçukspor)
Kırmızı Kart: 90 Yiğit ( Fethiyespor)