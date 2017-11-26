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26 Kasım 2017 15:29

TFF 2. Lig: Fethiyespor: 3 - Silivrispor 0

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup müsabakasında Fethiyespor, kendi sahasında Silivrispor’u 3-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig: Fethiyespor: 3 - Silivrispor 0

26 Kasım 2017 15:29


Maçtan dakikalar


MAÇTAN DAKİKALAR


TFF 2’nci Lig Beyaz Grup müsabakasında Fethiyespor, kendi sahasında Silivrisporu 3- 0 mağlup etti.


4’üncü dakikada Berat’ın şuttu direği sıyırıp dışarı gitti.


18’inci dakikada Doğan’ın uzun mesafeli topunu yakalayan İbrahim ceza alanı üzerinden vurdu top dışarı gitti.


34’üncü dakikada Muammer’e sert giren Doğan ikinci sarı karttan kırmızı kartan oyun dışı kaldı.


38’inci dakikada Yiğit Gökoğlanın pasını düzelten Umut çok sert vurdu kaleci Batuhan son anda çıkardı.


42’inci dakikada Yiğit soldan ceza alanına yaklaştı, pasını Umut’a çıkardı Umut topu güzel bir vuruşla kaleci Batuhan’ın üzerinden ağlara gönderdi. 1-0


44’üncü dakikada Barış ortaladı, İbrahim ceza alanı içinde kafayı vurdu top yandan dışarı gitti.


64’üncü dakikada Serdar’ın ara pasını yakalayan İsmail’in şuttu dışarı gitti.


68’inci dakikada Yiğit Gökoğlanın pasını ceza alanı dışında yakalayan Umut düzeltip çok sert vurdu, top kalecinin sağından ağlara gitti. 2-0


71’inci dakikada Yiğit’in pasını altı pas çizgisi üzerinde yakalayan Anıl’ın şutu dışarı gitti.


82’ininci dakikada Muharrem Serdar’da kaptığı topla ceza alanına girdi, topu müsait durumdaki Anıl’a aktardı, Anıl plase bir vuruşla topu sağ alt filelere taktı. 3- 0


Başka gol olmayınca maç Fethiyespor’un 3-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.


Stat: Fethiye Şehir Stadı


Hakemler: Burak Pakkan xxx, Abdurrahman Atay xxx, Ali Etlice xxx


Fethiyespor: Eser xxx, Çağatay xxx, Cemil xxx, Efe xx, Muhammer xxx, Berat xxx, (DK.25 Anıl xxx ) Ensar Enes xxx, Sinan xx, (Dk. 46 Yiğit Yöney xx), Umut xxxx, (Dk. 88 Enes x ), Yiğit Gökoğlan xxx, Emrullah xxx,


Silivrispor: Batuhan xx, Doğan xx, Fuat xx, Yunus Onur x, Yunus Yaşar xx, Serdar xxx, Barış xx, Serkan xx, (Dk.63 İsmial x), İbrahim Kaş xx, Ali xx, İbrahim Alan xxx (Dk.46 Sercan xx, Dk.76 Mehmet x)


Goller: Dk. 42, Dk. 68 Umut, Dk. 82 Anıl (Fethiyespor)


Sarı Kartlar: Dk. 23 Doğan, Dk. 29 İbrahim Kaş, Dk. 33 Serkan, Dk. 89Yunus (Silivrispor) Dk.45 Yiğit Gökoğlan ,Dk 90 Enes (Fethiyespor)


Kırmızı Kart: Dk. 36 Doğan (Silivrispor)




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