TFF 3. Lig Lig: Muğlaspor:3 Hadile Edip Adıvar: 0

Lig 3. Grup karşılaşmasında Muğlaspor kendi evinde Halide Edip Adıvarspor'u konuk etti. Muğlaspor rakibini 33 ve 60'ıncı dakikada Murat Can Bölükbaşı'nın ve 67'inci dakikada Zeki Sinanoğlu'nun attığı gollerle 3-0 mağlup etti.

Maçtan Dakikalar:

3. dakikada Muğlaspor'da sağ açıktan gelen orta sonrası Murat Acar'ın kafa vuruşu sonrası top az farkla dışarı çıktı. 23). daikada SinanTuran'ın sağ taraftan yaptığı orta kaleye yöneldi. Kaleci Ethem topu son anda kornere çeldi. 33. dakikada Muğlaspor'da Murat Can Bölükbaşı, ceza sahası içinde yaşanan karambol sonrası topla buluştu ve ayak içi güzel bir vuruş ile topu ağlara gönderdi 1-0. 60. dakikada Murat Can Bölükbaşı ara pası sonrası gelen topu ceza alanı içinden uzak köşeye göndererek topu ağlarla buluşturdu 2-0. 67. dakikada Muğlaspor'da Zeki Sinanoğlu ceza alanı dışında topla buluştu. Kalecinin önde olduğunu gören Zeki aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi 3.0

Stat: Atatürk

Hakemler: Yücel Büyük, Servet Bozkurt , İsmail Ertunç

Muğlaspor: Barış Başgan, Ömerül Faruk İşler, Mustafa Acar, Abdulsamed Tunçay, Ramazan Özkabakxx (Dak. 82 Erol Aydın), Zeki Sinanoğlu, Berk Akıncı (Dak. 57 Yağız Rüştü Aktaş), Sinan Turan,, Rıdvan Çelik, Murat Can Bölükbaşı (Dak. 70 Barış), Fırat Hekimoğlu

Halide Edip Adıvarspor: Ethem Bayburt, Evren Horozal, Halil Zeybek (Dak. 65 Batuhan Kayıkçı), Habib uzun (Dak. 58 Bartu Baladın), Hüseyin Afkan, Muhammed Raşit Şahingöz, Emre Turan, İbrahim Necipoğlu, Gökhan Çakır (Dak. 79 Cihan Saydam), Göhan Dincer, Hakan Ateş

Goller: Dk.33-60 Murat Can Bölükbaşı, Dk.67 Zeki Sinanoğlu (Muğlaspor)

Sarı Kartlar: Ramazan Özkabak, Berk Akıncı, Sinan Turan, Mustafa Acar (Muğlaspor), Gökhan Çakır (Halide Edip Adıvarspor)