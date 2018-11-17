TFF 3. Lig: Muğlaspor: 0 Serikbelediyespor: 1

Lig 3. Grup karşılaşmasında Antalya temsilcisi Serik Belediyespor MUğlaspor'u evinde 1-0 mağlup ederek gruptaki şahsını sürdürdü. Muğlaspor ise üst üste aldığı iki mağlubiyet ile play-off mücadelesi veren takımların altında kaldı.

Maçtan dakikalar:

Dk. 4- Serik Belediyesporlu Erman Kılıç'ın kullandığı köşe vuruşu sonrası Muğlaspor ceza alanı içerisinde oluşan karambolde Taner Çekiç'in röveşata vuruşu ağlarla buluştu. Ancak orta hakem Ahmet Aydın faul yapıldığı gerekçesi ile golü geçersiz saydı.

Dk.24- Serik Belediyespor atağında Muğlaspor ceza alanı içinde topla buluşan Erman Kılıç'ın çaprazdan vuruşunda kaleye giden topa son anda araya giren İsmail Baydil önledi.

Dk.30- Serik Belediyespor atağında Muğlaspor ceza alanı çizgisi üzerinde topla buluşan Taner Çekiç'in yaklaşık 35 metreden sert vurdu top ağlarla buluştu 0-1.

Dk.54- Serik Belediyesporlu Taner Çekiç'in ortasında Muğlaspor kalecisi Barış Başkan boşa çıkınca topla buluşan Sinan Kalaycı'nın vuruşunda top Muğlaspor defansından döndü. Dönen topla buluşan Volkan Serim'in vuruşu auta gitti.

Dk.75- Muğlaspor atağında Sinan Turan'ın ortasında topa iyi yükselen Abdulsamed Tunçay'ın kafa vuruşunda kaleci Orkun Özdemir gole izin vermedi.

Dk. 77- Serik Belediyespor atağında Muğlaspor ceza alanı içinde topla buluşan ve kaleci ile karşı karşıya kalan Taner Çekiç müsait durumda topu auta attı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Ahmet Aydın *, Çağdaş Yüksel Çağ *, Hicri Yıldırım **

Muğlaspor: Barış Başkan *, Polat Ertek *, Mustafa Acar*, Salim İyik *, İsmail Baydil * (Dk.62 Erol *), Abdulsamed Tunçay *, Zeki Sinanoğlu *, Sinan Turan * (Dk 84 Yiğithan Yüksel ?), Rıdvan Çelik *, Dk.76 Barış Sabancı *), Murat can Bölükbaşı *, Hakan Can Çimen *

Serik Belediyespor: Orkun Özdemir *, Taner Çekiç ** (Dk.90 Rauf Öktem ?), Samet Alp * (Dk.84 Mehmet Kaya), Sinan Kalaycı *, Ahmet Teker *, Abdurrahman Ayhanoğlu *, Erman Kılıç *, Burçin Yüksel *, Erdi Taşkent *, Atakan Cangöz *, Volkan Serim **

Sarı Kartlar: Mustafa Acar, Sinan Turan, Hakan Can Çimen (Muğlaspor); Taner Çekiç, Samet Alp, Orkun Özdemir (Serik Belediyespor)

Gol: Dk. 30 Taner Çekiç (Serik Belediyespor)