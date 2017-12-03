TFF 3. Lig. Muğlaspor: 1 - Ankara Demirsppor:1

Maçın 3. dakikasında Berkay Yüksel ile 1-0 öne geçen Yeşil Beyazlılar, ilk yarının uzatma dakikalarında penaltıdan kalesinde golü gördü. Maçın ikinci yarısında ve son dakikalarda 3 gollük pozisyondan yararlanamayan Muğlaspor, maç sonunda bir puana razı oldu.

Maçtan Dakikalar:

3. dakikada Muğlaspor atağında Berkay Günay soldan ceza alanına girdi şutunu kaleci önledi dönen topu Berkay Yüksel tamamladı 1-0.

10. dakikada Ankara Demirspor atağında Barış Gök’ün ceza alanı sol çaprazdan sert şutu az farkla auta çıktı.

14. dakikada Yağız Rüştü Aktaş’ın ceza alanı çizgisi üzerinden rövaşata ile ceza sahasına gönderdiği topu Berkay Yüksel’in kafa şutunu kaleci Bahadır Han köşeden çıkardı ve defans topu uzaklaştırdı.

30. dakikada Burak Sürmeli’nin sağ kanattan yaptığı ortayı Celal Çırpanlı’nın kafa şutu kaleci Barış Başkan’da kaldı.

45+1. Dakikada sağ kanattan gelişen Ankara Demirspor atağında Güney Topçuoğlu ceza alanı içerisine yaptığı ortayı Muğlaspor’dan Alican Özaltun topu elle kesince hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Güney Tutcuoğlu skoru 1-1 yaptı.

46. dakikada sol kanattan gelişen Muğlaspor atağında Osman Bodur’un kale önüne yaptığı ortayı Ender Acar köşeye plaseledi, kaleci Bahadır Han gole izin vermedi.

55. dakikada Ender Acar’ın sağdan ortasına Berkay Yüksel ceza alanı içinde yatarak vurdu. Top az farkla auta çıktı.

62. dikakada Alparslan Emre’nin ceza alanına yaptığı ortada Berkay Yüksel’in kafa şutunu kaleci Bahadır Han iki hamlede kontrol etti.

89. dakikada Muğlaspor atağında sağdan Ceyhun Elmas ortaladı, kaleci ile baş başa kalan Enes Erdal İç topu auta gönderdi. Maç 1-1 sonuçlandı.

Stat: Muğla Atatürk

Hakemler: Murat Türkoğlu xxx, Şener İnan xxx, Sezgin Şahbaz xxx

Muğlaspor: Barış Başkan xx, Emre Çapar xx, Polat Ertek xx, Alican Özaltun xx, Berkay Günay xx, Osman Bodur xx, Ender Acar xx, Oğuzhan Yalçın xx(Dk.53 Yalçın Haluk Ulaşoğlu x), Yağız Rüştü Aktaş xx(Dk.47 Enes Erdal İç xx) , Veysel Kılıç xx(Dk. 83 Ceyhun Elmas xx), Berkay Yüksel xxx

Ankara Demirspor: Bahadır Han Güngördü xx, Burak Sürmeli xx, Barış Gök xx(Dk. 72 Furkan Işıkdemir xx), Hüseyin Erol xx, Celal Çırpanlı xx, Hasan Kaya xx, Çınar Tarhan xx(Dk.85 Okan Ünal xx), Burak Öksüz xx, Sebahattin Usta xx, Güney Tutcuoğlu xx (Dk.85 Barış Alper x), Kerem Hakan Vapuroğlu xx

Sarı Kartlar: Alican Özaltun (Muğlaspor), Celal Çırpanlı, Furkan Işıkdemir (Ankara Demirspor)

Goller: Dk.3 Berkay Yüksel (Muğlaspor), Dk.45+1 Güney Tutcuoğlu (Pen.) (Ankara Demirspor)