TFF 3. Lig: Muğlaspor: 1 - Kırıkhanspor: 0

Lig 2. Grupta kümede kalma mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasından 3 puanla ayrılan tarafı ev sahibi Muğlaspor oldu. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında kornerden gelen topa iyi yükselen N. Emirhan Kılıç topu ağlarla buluşturarak takımını 3 puana taşıdı.

Maçtan Dakikalar:

2. dakikada gelişen Muğlaspor atağında Melih Yeğin’in ceza sahasına pasında topla buluşan Emre Gemici çaprazdan vurdu, top kaleciden geri döndü.

20. dakikada Muğlaspor atağında Melih Yeğin’in ortasında topla buluşan Emre Gemici’nin vuruşunda Kırıkhanspor kalecisi Ferdi Yalçın gole izin vermedi.

25. dakikada Kırıkhanspor atağında Mustafa Ergen’in pasında ceza alanında bulunan MuzafferÖzcanlı Muğlaspor kalecisi Barış ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda Barış tek hamlede topu önledi.

36. dakikada Mehmet Fuat Demir’in ceza sahası içine pasında topla buluşan Özcan Dağ’ın sert şutunu kaleci Barış köşeden kornere çeldi.

52. dakikada Kırıkhanspor atağında orta sahadan aldığı pasla Muğlaspor ceza alanına giren Mehmet Fırat Demir’in vuruşunda Muğlaspor kalecisi Barış Başkan gole izin vermedi.

62. dakikada Melik Yeğin’den aldığı pasla rakip ceza alanına giren Emre Gemici’nin zayıf şutu Kırıkhan kalecisinin kucağında kaldı.

68. dakikada Kırıkhanspor atağında Muğlaspor ceza alanı çizgisi üstünde topla buluşan Muzaffer Özcanlı’nın şutunda top kaleci Barış’ta kaldı.

73. dikakada Kırıkhanspor atağında rakip ceza alanına giren Özcan Dağ’ın sert vuruşu direğin hemen üzerinden auta gitti.

77. dakikada Muğlaspor kazandığı köşe vuruşunda Ender acar’ın ortasına iyi yükselen N. Emirhan Kılıç’ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu 1-0.

90. dakikada beraberlik için Muğlaspor kalesine yüklenen Kırıkhanspor atağında ceza alanı içine giren Özcan Dağ vurdu, top kaleci Barış’tan döndü. Dönen topla ikinci kez buluşan Özcan’ın vuruşunda kaleci Barış ikinci kez başarılı kurtarışı ile gole izin vermedi.

Hakemler: Burak Pakkan xx, Gökhan Coşar xx, İsmail Taygun Tasalı xx

Muğlaspor: Barış Başkan xxxx, Onur Uğlu xx (Dk.33 A. Emre Çapar xx), Alican Özaltun xx, N. Emirhan Kılıç xxx, Emre Gemici xx, Osman Bodur xx, Ali Koçak xx (Dk.55 Ender Acar xxx), Sami İzcican xx, Ö. Faruk İşler xx, Melik Yeğin xx (Dk.69 Sergen Çelik xx), Fırat Hekimoğlu xx

Kırıkhanspor: Ferdi Yalçın xx, Mustafa Acar xx, Özcan Dağ xx, Mehmet Akif Şerifoğlu xxx, İzzet Canlıka xxx (Dk.82 Hüseyin Akmaz ?), Erkan Sancar xx, M. Olcaytu Ergen xx, Erhan Gözetlik xxx, Fırat Demir xx (Dk.59 Egecan Çevir xx), Muzaffer Özcanlı xx, Doğan Altınkaya xx

Sarı Kartlar: Onur Uğlu, Alican Özaltun (Muğlaspor), Özcan Dağ, İzzet Canlıka, Erhan Gözetlik, Fırat Demir, Egecan Çevir, Doğan Altınkaya (Kırıkhanspor)

Goller: Dk.77 N. Emirhan Kılıç (Muğlaspor)