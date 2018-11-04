TFF 3. Lig: MUğlaspor: 2 Payasspor: 0

Lig 3. Grupta Muğla Atatürk stadında oynanan Muğlaspor-Payasspor karşılaşması ev sahibi Muğlaspor'un her iki yarıda attığı goller ile 2-0 sona erdi. Karşılaşmayı Göztepe Kulüp Başkanı Mehmet Sepil de izlerken, 48 Gençlik Taraftar Grubu tarafından Sepil'e maç öncesi atkı hediye edildi.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Muğlaspor atağında Polat Ertek'in sol açıktan yaptığı orta bir anda kaleye yöneldi. Payasspor kalecisi topu kornere çeldi. Kornerin ardından sol tarafından gelen ortayı Muğlaspor'lu Zeki ceza sahası içinde kontrol etti ve kalecinin üzerinden aşırtarak topu ağlara gönderdi 1-0

20. dakikada Payasspor atağında Muğlaspor kalecisi Barış'la topa çıkan Payasspor'lu Hayri kaleciden önce topa vurdu. Boş kaleye ilerleyen topu son anda Muğlaspor defansından Faruk İşler topu çizgiden çıkardı. 35. Dakikada Muğlaspor'da Ramazan Özkabak'ın indirdiği topu Murat Bölükbaşı'nın sert şutu kaleci İsmail Çekin'in kucağında kaldı. 40. dakikada Rıdvan Çelik'in ara pası Ramazan Özkabak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Aşırtma vuruş sonrası top az farkla dışarı çıktı. İlk yarı Muğlaspor'un 1-0 üstünlüğü ile bitti.

47. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Muğlaspor'lu Zeki Sinanoğlu ayak içiyle güzel bir vuruş yaparak takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti 2-0. 59. dakikada Payasspor'dan Gökhan Korkmaz ceza alanının hemen dışında topla buluşarak sert vuruşunu kalecisi Barış Başgan güzel bir kurtarışla topun kaleye girmesine izin vermedi. 71. dakikada Payasspor'da Gökhan Korkmaz defansı çalımlayarak yakın mesafeden kaleye vurdu. Top üst direkten döndü. Dönen top Ahmet Baysal'ın önünde kaldı. Ahmet Baykal'ın vuruşu da üst direkten döndü. 78. dakikada Ahmet Baykal kornerden gelen topu kafayla köşeye gönderdi. Muğlaspor kalecisi Barış Başgan topu tekrar kornere çeldi.

Stat: Atatürk

Hakemler: Eren Gökmen, Özcan Genel, Abdurrahman Atabay

Muğlaspor: Barış Başgan, Polat Ertek, Faruk İşler, Mustafa Acar, Abdulsamed Tuncay (Dak. 55 Rüştü Aktaş), Ramazan Özkabak (Dak. 44 İsmail Baydil), Zeki Sinanoğlu, Sinan Turan, Rıdvan Çelik (Dak. 88 Erol Aydın), Murat Can Bölükbaşı, Fırat Hekimoğlu

Payasspor: İsmail Çetin, Cuma Ali Üzüm, Onur Çakır (Dak. 67 Deniz Karadeniz), Yener Demirci, Koray Kurt (Dak. 89 Fevzi Can Bozkuş), Ahmet Baykal, Gökhan Korkmaz, Hayri Mert Yomralıoğlu, Çetin Turan (Dak. 77 Kemal Samet Özen), Aykut Topal, Tevfik Şanver

Sarı Kartlar: Mustafa Acar, Polat Ertek (Muğlaspor), Aykut Topal (Payasspor)

Gol: Dak. 7-47 Zeki Sinanoğlu (Muğlaspor)