TFF 3. Lig: Muğlaspor:0 Cizrespor: 0

Lig Grupta kendi sahasında Cizrespor ile karşılaşan Muğlaspor konuk ekip ile golsüz berabere kalarak puanları paylaştı. İlk yarıda daha iyi performans ortaya koyan konuk ekip Cizrespor net gollük pozisyonlardan faydalanamadı.

Maçtan Dakikalar:

28. dakikada gelişen Cizrespor atağında Ömer Yalçın defansın bakışları arasında sürüklediği topu kalecinin yanından auta attı.

42. dakikada sağ kanattan gelişen Muğlaspor atağında Rıdvan Çelik'in çaprazdan sert şutu direğe çarparak dışarı çıktı.

60. dakikada Murat Bölükbaşı ceza alanı dışından sert şutunu kaleci Engin Tuna iki hamlede önledi.

62. dakikada sol kanattan kullanılan ceza atışında Kale içine yapılan ortayı Mustafa Acar'ın kafa vuruşu üst direğe çarptı, kaleci Engin Tuna dönen topu kontrol etti.

79. dakikada Muğlaspor Cizrespor ceza alanı önünden Murat Bölükbaşı ile kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten auta çıktı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Gökhan Alkayalar, Can Öztekin, Alperen aksu

Muğlaspor: Barış Başkan, Polat Ertek, Mustafa Acar, Ramazan Özkabak, Zeki Sinanoğlu( Dak 69 Salim İyik), Osman Kocaağa. Sinan Turan(Dak 73 Berkay Yüksel), Rıdvan Çelik( Dak 58 İsmail Baydil), Murat Bölükbaşı, Fırat Hekimoğlu, Hakan Can Çimen

Cizrespor: Engin Tuna, Emre Yüksektepe, Safa Yıldırım, Tekin Adar(Dak 63 Yunus Emre Mest), Caner Karuk(Dak 90 Mert Yıldırım), Ömer Yalçın, Mehmet Sayan, Burak Koçer, Mükail Baydır(Dak. 78 Emrah Günaydın), Emrah Çalışlar, Mustafa Coşkun

Sarı Kartlar: Mustafa Acar, Zeki Sinaoğlu (Muğlaspor), Burak Koçer (Cizrespor)