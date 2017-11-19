TFF 3. Lig: Muğlaspor:0 - Ergene Velimeşespor: 1

Ligin alt sıralarında yer alan Ergene Velimeşespor ile karşılaşan Yeşil-Beyazlılar ortaya koydukları futbol ile hayal kırıklığına neden olurken, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Maçtan Dakikalar:

2. dakikada İbrahim Fatih Dilek’in Muğlaspor ceza alanına yaptığı ortayı İsa Taşdemir’in kafa şutunu kaleci kornere eçledi.

20. dakikada konuk ekip golü buldu. Bu dakikada İlker Ataseven’in ceza alanı içine gönderdiği topla buluşan İlhan Aslanoğlu plase bir vuruş ile topu ağlara gönderdi 0-1.

48. dakikada Emre Gemici’nin sol çaprazdan sert şutunu kaleci Erhan Kırcı yatarak önledi, dönen topu defans uzaklaştırdı.

53. dakikada Berkay Günay’ın yaklaşık 25 metreden plasesini kaleci kornere çeldi.

58. dakikada ceza sahasına yapılan ortayı Berkay Günay’ın kafa şutu az farkla auta gitti.

90+3. dakikada konuk ekip İlker Ataseven cezaalanı içine girdi, kaleci ile karşı karşıya kaldı, vuruşunu kaleci Barış Başkan yatarak gole izin vermedi.

Stat: Atatürk

Hakemler: Tarık Güldal x, Asker Açıkgöz x, Ahmet Deveci x

Muğlaspor: Barış Başkan x, Polat Ertek x, Alican Özaltun x, Enes Erdal İç x (Dak. 63 Fatih Bolat x) Emirhan Kılıç x, Emre Gemici x, Berkay Günay x, Osman Bodur x, Haluk Ulaşoğlu x, Ender Acar x (Dak. 55 Berkay Yüksel x), Ceyhun Elmas x(78 Veysel Kılıç x)

Ergene Velimeşespor: Erhan Kırcı xx, Semih Kahraman xx, Selçuk Baştürk xxx, İbrahim Fatih Dilek xxx (Dak. 64 Metehan Mimaroğlu xx), İsa Taşdekmir xxx, İlker Ataseven xxx, İlhan Aslanoğlu xxx,(Dak. 55 Halil İbrahim Yazgılı x), Bahtiyar Yıldırım xx, Selim Şahinbaş xx, Baran Işık xx, Gökdeniz Varol xx(Dak. 81 Caner Karuk x)

Sarı Kartlar: Polat Ertek, Ender Acar, Veysel Kılıç, Berkay Yüksel (Muğlaspor), İsa Taşdemir, Selçuk Baştürk (Ergene Velimeşe)

Gol: Dak. 20 İlhan Aslanoğlu