TFF 3. Lig Muğlaspor:1 1461 Trabzon:0

Lig Grupta kendi evinde 1461 Trabzon'u ağırlayan Muğlaspor, rakibini 1-0 yenerek maç fazlası ile liderliğe yükseldi. İlk devresi golsüz tamamlanan maçın ikinci yarısında Sinan'ın sağ kanattan kullandığı frikik vuruşunda top direkt ağalarla buluştu.

Maçtan dakikalar

19. dakikada 1461 Trabzon'lu Safa sol taraftan yaptığı ortada topla ceza alanı dışında buluşan Bekir Can topu dışarı gönderdi.

20. dakikada Muğlaspor'da sağ kanatan yapılan ortayı Salim'in kafa vuruşu dışarı gitti.

27. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolün ardından Muğlaspor'lu Salim önüne gelen topu az farkla dışarı gönderdi.

38. dakikada Yağız Aktaş'ın defanstan dönen topu sert vurdu. Top az farkla dışarı çıktı ve ilk yarı golsüz sona erdi.

56. dakikada konuk ekipten Burak ceza alanı dışında topla buluştu ve soluna çekerek sert vurdu. Top az farkla dışarı gitti.

57. dakikada Muğlaspor'lu Murat Can Bölükbaşı güzel paslaşmaların ardından ceza alanının hemen dışından sert vurdu, top kalecinin kucağında kaldı.

64. dakikada Muğlaspor golü buldu. Bu dakikada sağ çaprazdan kazanılan faul atışını Sinan direkt kaleye gönderdi. Defansın bakışları arasında meşin yuvarlak ağlarla buluştu 1-0.

Stad: Atatürk

Hakemler: Ahmet Balkan, Mutlu Çiğdem, Mert Baykal

Muğlaspor: Barış Balkan, Polat Ertek, Ömerül Faruk İşler, Mustafa Acar, Salim İyik (Dak. 46 Zeki Sinanoğlu), İsmail Baydil (Dak. 33 Rıdvan Çelik), Ramazan Özkabak, Osman Kocaağa, Sinan Turan (Dak. 82 Fırat Hekimoğlu) , Yağız Rüştü Aktaş, Murat Can Bölükbaşı

1461 Trabzon: Bahadır Han Güngördü, İsmail Karakaş, Burak Temir, Yağızcan Erdem, Alpay Aldemir(Dak 77 Ferhat Katipoğlu), Hüseyin Onur Kaçar (Dak. 70 Furkan Tütüncü), Sami Can Özkan, Buğrahan Karslı, Safa Kınalı (Dak. 58 Ahmet Eren), Bekir Can Kara, Serkan Asan

Sarı kart: Mustafa Acar, Yağız Rüştü Aktaş, Sinan Turan, Murat Can Bölükbaşı(Muğlaspor), İsmail Karakaş , Bekir Can Kara, Ahmet Eren, Safa Kınalı, Buğrahan Karslı, Sami Can Özkan(1461 Trabzon)