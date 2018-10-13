TFF 3. Lig: Muğlaspor:1 Gölcükspor: 1

Lig 3. Grup karşılaşmasında Muğlaspor kendi evinde Gölcükspor'u ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken, Muğlaspor maçın 58'inci dakikasında öne geçti. Gölcükspor golden sonra ataklarını sıklaştırırken, 78'inci dakikada aradığı beraberlik olunu buldu.

Maçtan Dakikalar:

24. dakikada konuk Gölcükspor atağında Ömer Faruk Canbirdi ceza alanı dışından sert şutu az farkla auta gitti. 30. dakikada Muğlaspor'dan Sinan Turanın 30 metreden şutunu Gölcükspor kalecisi iki hamlede önledi. 32. dakikada Rıdvan Çelik'in ortasında topla buluşan Murat Bölükbaşı'nın yakın mesafeden şutunu kaleci uzaklaştırdı. 43. dakikada Rıdvan Çelik'in çaprazdan sert şutunu kaleci yatarak uzaklaştırdı.

58. dakikada Muğlaspor öne geçti. Bu dakikada Sinan Turan'ın ceza alanı dışından sert şutunda top ağlarla buluştu 1-0. 78'inci dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Bu dakikada sağ kanattan Kadir Gezer'in Muğlaspor cezaalanına yaptığı ortayı Muğlaspor defansı seyredince topla buluşan Ouzhan Ceylan lakın mesafeden topu ağlara gönderdi. 1-1.

Stat: Atatürk

Hakemler: Serkan Eryılmaz, Emrah Akkaya, Ömer Kibiroğlu

Muğlaspor: Barış Başkan, Polat Ertek, Faruk İşler, Mustafa Acar, Erol Aydın (Dk.54 Barış Sabancı), Zeki Sinanoğlu(Dak. 78 Yağız Aktaş), Osman Kocaağa, Sinan Turan, Rıdvan Çelik, Murat Can Bölükbaşı, Hakan Can Çimen(Dak. 83 Berkay Yüksel)

Gölcükspor: İlyas Türengül, Kadir Gezer, Ali Mert Işık, Furkan Özyapı, İbrahim Demirer, Uğur Erk(Dk.57 Oğuzhan Ceylan), Rıdvan Aykan(Dak 76 Barış Şen), Ali Göçmen, Sercan Sevinç(Dk. 61 Batuhan Boyoğlu), Onur Özcan, Ömer Faruk Canbirdi

Goller: Dk.58 Sinan Turan (Muğlaspor), Dak. 78 Oğuzhan Ceylan (Gölcük)

Sarı Kartlar: Zeki Sinanoğlu, Ömer Faruk İşler, Barış Sabancı (Muğlaspor), Ali Göçmen (Gölcük)