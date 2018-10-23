The Bodrum Cup Yalıkavak etabı başladı

Bu yıl 30'uncusu düzenlenen The Bodrum Cup'ın Bodrum etaplarının ilki olan Yalıkavak-Yalıkavak etabı, rüzgar yetersizliği nedeniyle gecikmeli olarak start aldı. Organizasyonda yaklaşık 200 tekne yer aldı.

The Bodrum Cup'ın 30. yılına özel olarak organize ettiği The Bodrum Cup Istanbul Challenge'ın ardından, bugün organizasyonun Bodrum ayağı Yalıkavak - Yalıkavak etabı başladı. Sabah saatlerinde hazırlıklarını tamamlayan yarışmacılar, Yalıkavak açıklarında yerlerini aldı. Rüzgarın yetersiz olması nedeniyle start 3 saat gecikmeli olarak verildi. Organizasyona 76'sı yarışmacı olmak üzere 200'e yakın teknenin katıldığı bildirildi.

Yarışlar öncesi basın mensuplarına açıklama yapan The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, şunları söyledi:

“Rekor bir katılım var. Tekne sayısı devamlı artmakta. Bugün ilk yarışımız var. Hava biraz bulutlu, rüzgar az bekliyoruz ama inşallah çok keyifli bir yarış olacak. Ciddi sayıda yabancı katılımı var. Her yıl sayımız artmaktaydı ama bu sene daha fazla. Şu anda 165 tekne kaydımız var. Misafir teknelerimiz devamlı artmakta. Bunlarla birlikte filo 200 tekneye yaklaştı. Yarışan 76 teknemiz var. Onlar için de güzel bir yarış olmasını diliyorum. 6 ülkeden misafirimiz var. 30 yıl üst üste katılan Hollandalı yarışmacılarımız var. Eski İngiltere olimpiyat şampiyonları komodorumuzun teknesinde yarışıyorlar.”

The Bodrum Cup'ın ekonomiye hem doğrudan hem de dolaylı katkıları olduğunu ifade eden Uysal, “İstanbul çok büyük bir şov oldu. Burada üretilen tekneleri İstanbulluların ziyaretine açtık. Dolayısıyla yabancı broker ve uluslararası denizcilik camiasından birçok kişiyi ağırladık. Oradan aldığımız geri bildirimler çok olumlu. Bundan sonrasının herkes için çok daha hayırlı olacağını düşünüyorum” diye konuştu.