The Bodrum Cup'ta kampana çalındı, Bodrum yarışları başladı

'su gerçekleşen The Bodrum Cup, Yalıkavak Marina'da düzenlenen kampana çalma töreni ve İstanbul Challenge ödül töreni ile Bodrum etapları için düğmeye bastı. Törene katılan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, her yıl olduğu gibi kampanayı The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi ile birlikte çalarak yarışçılara başarılar diledi.

Bodrum'un ve Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası yelken yarışı organizasyonu The Bodrum Cup'ın American Hospital The Bodrum Cup etabı, Yalıkavak Marina'da düzenlenen kampana çalma töreni ile start aldı. Kampanayı Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras birlikte çaldı. Gecede ayrıca Four Seasons Hotel The Bodrum Cup İstanbul Challenge ödül töreni de gerçekleştirilerek dereceye girenlere kupaları takdim edildi.

Büyük bir coşkuya sahne olan etkinlikte Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da denizcilerin bu coşkusuna ortak oldu. Başkan Kocadon yaptığı konuşmada, “Biz hayal kurmayı severiz ama hayallerimizi gerçekleştirmek için de mücadele etmeye sonuna kadar varız. Bodrumluların bir ruhu vardır: Bodrumlular kaybetmekten korkmaz. Çünkü bizler basamakları tek tek çıkarak gelen insanlarız. Bizler, arkamızdaki karaları kaybetmeyi göze alarak yeni karalar keşfetmek için mücadele eden insanların ruhundan geliyoruz. Bizler; denizcinin, süngercinin, balıkçının, mandalina bahçelerinin, zeytinin olduğu -hatta unutmuş bile olabiliriz- tütünün ekildiği günlerden gelen, mücadele ederek bugünlere Bodrum'u Türkiye'ye ve Dünya'ya marka eden insanlarız. Altında yatan tek şey ise mücadele etme ruhumuzdur. Biz mücadele etme ruhumuzu hiçbir zaman kaybetmedik ve dedik ki; bu guletler, bir gün İstanbul Boğazı'ndan geçecek. Sayın Erman Aras'ın projesine bizler de katkı vererek tam 30 yıl sonra bu güzel kuğularımızı, bu güzel guletlerimizi dünyaya tanıtarak İstanbul Boğazı'ndan geçirdik. Peki yetti mi? Hayır, yetmedi, yetmeyecek! Çünkü bizler, mücadele etmeye devam edeceğiz. Şu anda yeni mücadelemiz, Barcelona Limanı, Akdeniz Çanağı. Balıkçı ve süngerci kayıklarından guletleri ve mavi yolculuğu yaratanlar, önce Barcelona Limanı'na ulaşacaklar ve sonraki hedefimiz ise -hayal de olsa güzel bir şey- Osmanlı'nın Kaptan-ı Derya'nın dahi cesaret edemediği Cebel-i Tarık Boğazını geçmek! Bu kuğular oradan da geçecek! Çünkü bizim ustalarımız, kalfalarımız, çıraklarımız, kaptanlarımız, gemicilerimiz, miçolarımız hepsi bu güce sahipler ve inanan insanlar. Rüzgarlar yelkenlerimizi doldurarak geçeceğiz” dedi.

American Hospital The Bodrum Cup kampana töreni ile Four Seasons Hotel The Bodrum Cup İstanbul Challenge ödül töreni, Kenan Doğulu konserinin ardından sona erdi.

Bodrum Cup; 23 Ekim'de Yalıkavak - Yalıkavak etabı ve akşam Levent Yüksel konseriyle devam edecek. 24 Ekim'de Yalıkavak - Leros, 25 Ekim'de Leros - Körmen (Datça), 26 Ekim'de Körmen (Datça) - Kissebükü ve 27 Ekim'de ise Kissebükü - Bodrum etaplarının ardından aynı günün akşamı Ağanlar Tersanesi'nde gerçekleşecek ödül töreni ve Bengü konseri ile sona erecek.