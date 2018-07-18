THK Bodrum Şubesi Yeni Yönetiminden Başkan Kocadon’a ziyaret

Bodrum Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarete Türk Hava Kurumu Derneği Başkanı Atilla Serttaş ile Başkan Yardımcısı Zeyyat Aybey ve derneğin yönetim kurulu üyelerinden Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hasan Kablı, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeğmez ile Hüseyin Kıvrak katıldı.

Ziyaret hakkında bilgiler veren Türk Hava Kurumu Derneği Bodrum Şube Başkanı Atilla Serttaş, “Yeni yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız ile birlikte Bodrum Belediye Başkanımız Mehmet Kocadon’a bir ziyarette bulunduk. Şubemize geçmişten bugüne kadar vermiş olduğu desteklerden dolayı kendisine teşekkür ettik” dedi.

Yeni yönetim Kurulu üyelerine görevlerinde başarılar dileyen Başkan Kocadon “Türk Hava Kurumu, Cumhuriyet tarihimizin en önemli kuruluşlarından birisidir. Belediye olarak imkanlarımız doğrultusunda derneğimizi desteklemeye devam edeceğiz. Derneğe gönül vermiş yeni yöneticilere de görevlerinde başarılar diliyor, nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.