Kaza, Fethiye - Antalya karayolu Karabel mevkiinde meydan geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hasan A. idaresindeki 42 RS 262 plakalı tır, karşı yönden gelen Osman Akman yönetimindeki 48 SU 097 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurda yığınına dönen otomobil sürücüsü Akman ağır yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ni araması üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin otomobil sürücüsü Akman’a olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Akman hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan kaza nedeniyle kapanan Fethiye - Antalya karayolu polis ve jandarma ekiplerince tek şeritten kontrollü sağlandı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.