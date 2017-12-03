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03 Aralık 2017 17:04

Tirhandiller fırtınaya aldırmadan yelken açtı

Bodrum’da düzenlenen Tirhandil Cup Kış Trofesi ilk ayak yarışları sert hava koşullarında gerçekleştirildi.

Tirhandiller fırtınaya aldırmadan yelken açtı

03 Aralık 2017 17:04

Klasik teknelerin yaşatılması için düzenlenen organizasyon renkli görüntülere sahne oldu.


Haziran ayına kadar sürecek olan Tırhandil Cup Kış Trofesi ilk ayak yarışları Bodrum önlerindeki Karaada açıklarında gerçekleşti. Bodrum’dan irili ufaklı 12 tirhandil ahşap yelkenli teknenin katıldığı ilk ayak yarışları sert hava koşullarında nefes kesen mücadelelere sahne oldu.


Yaklaşık 100 yelkencinin katıldığı yarışların ilk gününden fırtına nedeniyle yarışları yapılamazken ikinci gün ise zaman zaman hızı saatte 50 km.’yi bulan rüzgarla yelkenler şişirildi. Klasik ahşap yelkenli teknelerin yaşatılması amacıyla düzenlenen Tirhandil Cup organizasyonunda amaç The Bodrum Cup gibi uluslararası düzeyde bir organizasyon haline gelmek.


Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Tirhandil bu bölgenin geleneksel tip tekne türü ve biz gençler olarak bu tekne türüne sahip çıkmak istiyoruz. Yeni üretilen tirhandillerimiz var, eski tirhandiller var, büyük tirhandiller var. Bu tekneler bu bölge için çok önemli dolayısıyla biz onlar için ayrı bir organizasyon yapmak istedik. Onları ön plana çıkardığımız tirhandili dünyaya tanıtmaya çalıştığımız bir organizasyon oldu. Şu anda her yıl daha da büyüyerek ilerliyor. Umarım yurt dışı katılımcılarımızın da gelmesiyle bu organizasyon en The Bodrum Cup kadar etkili bir organizasyon olacak ileride” dedi.


Öte yandan yarışmacılar da, tirhandiller için böyle bir organizasyon yapılmasından dolayı çok memnun kaldılar.




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