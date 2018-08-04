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04 Ağustos 2018 13:37

Tırın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Milas’ta meydana gelen feci kazada 23 Nisan Bulvarı’nda yolun karşısına geçmek isteyen 70 yaşındaki kadına tır çarptı.

Tırın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

04 Ağustos 2018 13:37

Yaşlı kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Milas-Söke karayolu 23 Nisan Bulvarı’nda meydana gelen trafik kazasında, karşıya geçmek isteyen 70 yaşındaki yaşlı kadına TIR çarptı. Edinilen bilgiye göre; dün saat 16.00 sıralarında 09 C 1607 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü, üst geçide rağmen yoldan karşıya geçmek isteyen 70 yaşındaki Hamidiye Saltık’a çarptı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 112 acil sağlık ekipleri çağrıldı. Yaralı Saltık, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine sevk edildi. 70 yaşındaki Saltık, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Hafriyat kamyonunun sürücüsünün polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı, ifade işlemlerinin ardından Milas Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.




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