Toç Bir-Sen'de Köseoğlu dönemi

Muğla'da Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikasının 4'üncü Olağan Genel Kurulu Menteşe'de bulunan Öğretmenevinde gerçekleştirildi. İki aday listesinin yarıştığı seçimde 356 oy alan eski Genç Memur-Sen Başkanı Adem Köseoğlu, Toç Bir Sen Başkanı seçildi.

Kongreye, Genel Başkan Vekili Sabri Kızılkaya, Genel Başkan Yardımcısı Zekeriya Yazıcı, Aydın Toç Bir-Sen Başkanı Ömer Yaman, Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, Orman Bölge Müdür Yardımcıları Enver Demirci, Osman Öner Ahmet Dursun, Tarım İl Müdür Yardımcıları Muhammed Sevinç Ahmet Ejder ve Tarım Orman Kurum yöneticileri, Memur-Sen İl Başkanı Önder Uçak ve Konfederasyona bağlı sendika başkanları ile sivil toplum kuruluşları başkanları katıldı.

İki aday listesinin yarıştığı seçimde 512 üye oy kullanıldı. Adaylardan 2012 yılından bugüne kadar Genç Memur-Sen Başkanı olarak görev yapan Adem Köseoğlu 356 oy alarak başkan seçildi. Diğer başkan adayı Celalettin Sarıkaya ise 156 oy aldı.

Seçimi kazanan Adem Köseoğlu, üyelere hitaben yaptığı konuşmada “Değerli dava arkadaşlarım, çıktığımız bu yolda başarımızın en büyük mimarları olan, gece gündüz demeden mücadelemize destek veren üyemiz olsun olmasın bizlere inanan, güvenen, gönül veren, desteklerini esirgemeyen dostlarımıza ve ailelerine teşkilatımızın kılcal damarları olan tüm üyelerimize saygı ve şükranlarımı bildiriyorum. Biz hep birlikte büyük bir aileyiz. Bu sorumluluğun altından kalkmak, bu görevin hakkını vermek, sendikamızı zirveden yeni ufuklara taşımak için üyelerimizin hizmetinde ve emrinde olacağız. Sendikamızı geldiği noktadan daha ileriye taşımak, insanlık için daha faydalı çalışmalara imza atmak adına Toç Bir-Sen sancağı altında nefer olarak el ele, omuz omuza var gücümüzle çalışacağız. Bunu birlikte başaracak, kol kola yürüyerek olgunlaştıracağız. Başarımızın mimarları olan değerli yönetim kuruluma, iş yeri temsilcilerimize kurumlarımızın değerli yöneticilerine ve tüm çalışma arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.