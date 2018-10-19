Tokat, yeniden başkanlığa talip!

Tokat, 2019 Yerel Seçimleri'nde yeniden Milas Belediye Başkanlığına talip olduğunu açıkladı.

Tokat'ın açıklamasının öncesinde, adaylık süreçleriyle ilgili CHP Milas İlçe Başkanı İlgin Göktepe yaptığı konuşmada 1 Ekim 2018 tarihinde başlayan ve 19 Ekim 2018 saat: 17.00'de Meclis Aday Adaylığı ve Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı başvurusunun sonlandığını söyledi. Göktepe "Şimdiye kadar tarafımıza gelen tek Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı başvurusu Muhammet Tokat'ındır. Partimize katmış olduğu değerden dolayı Muhammet Tokat'a teşekkür ederim ve aday adaylığı başvurusunun hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.” dedi.

Milas Belediye Başkanlığı döneminde gerçekleştirdiği icraatları aktaran Tokat, “2009'da çıktığımız yolda, yaklaşık 9,5 yılımızı geride bıraktık. Bu süre içerisinde, gerçekten topluma karşı ve Milas'a karşı sorumluluklarımız çerçevesinde çok önemli adımlar attık. İlçemizin tanıtılmasına ve Milas'ın hak ettiği yere kavuşması konusunda önemli adımlar atıldı. 2014-2019 döneminde, imkansızlıklara rağmen nasıl bir belediyecilik yapılır onu gösterdik. 2019 Mart ayında yapılacak olan Milas Belediye Başkan Adaylığına, tekrar bugün itibariyle müracaat etmiş bulunuyorum" dedi.