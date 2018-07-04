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04 Temmuz 2018 16:37

Tombalacılara polisten baskın

Muğla’nın Menteşe İlçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde bir işyerine tombala oynattığı iddiası ile operasyon düzenlendi.

Tombalacılara polisten baskın

04 Temmuz 2018 16:37

Tombala oyunun gerçekleştiği sırada yapılan baskında 2 kişi hakkında kumar oynatmak ve yer temin etmek suçlamalarından yasal işlem başlatılırken tombala oynayan 46 kişiye toplam 11 bin 914 lira para cezası uygulandı.


Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde bazı kişilerin kumar oynatmak ve oynanması için yer temin etme girişiminde bulunduğu tespit edildi. Bilgi üzerine harekete geçen ekipler Şeyh Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinde tombala oyunu oynatıldığı belirlendi. Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan izin doğrultusunda Asayiş Şubesi ekipleri belirlenen adrese gece saatlerinde baskı düzenlendi. İş yerinde tombala oynandığı sırada yapılan baskında içeride bulunanlar karşılarında polisi gördüler. Operasyon kapsamında tombala oyununda kullanılan malzemelere polis tarafından el konulurken, tombala oynatılan işyeri mühürlendi. Operasyon kapsamında 2 kişi hakkında kumar oynatmak ve yer temin etmek suçlamalarından yasal işlem başlatılırken tombala oynayan 46 kişiye toplam 11 bin 914 lira para cezası uygulandı.




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