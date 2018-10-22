Totoş: “Zeytinyağı sahteciliğine aldanmayın”

Aynı zamanda Turgut Anadolu Yatırım'ın işletmeciliğini yapan ve Muğla'nın Yatağan ilçesinde sıkım tesisi bulunan Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Butik Zeytin ve Zeytinyağcılar Derneği Başkanı Atilla Totoş, erken hasat zeytinyağı üretimine geçildiği dönemde tüketicileri, zeytinyağı sahteciliğine karşı uyardı.

Sahtecilerin hiçbir zaman boş durmadığını ve sürekli iyi insanların hakkını yediğini belirten Totoş, İtalya'da kurulan gıda polisi teşkilatını örnek gösterdi. İtalya'daki teşkilatın gıda sahtecilerinin esrar ve eroin kaçakçılarından çok daha fazla kazandığını belirlediğini aktaran Totoş, benzer teşkilatın Türkiye'de kurulması gerektiğini vurguladı.

Totoş, gıda sahtekarlarının zeytinyağına anlaması çok zor bitkisel yağları karıştırdığını belirterek, “Bunu, sıkım sezonu bittiğinde artık tamamen posasından kurtulmuş dolu yağlarda yapıyorlar. Bundan çok yüksek paralar kazanıyorlar. Bu bizim toplumumuzda zeytinyağına karşı bir defans oluşturuyor. Tüketici de, ‘Ben madem sahtecilerden kurtulamıyorum, o zaman direk sahtecilerin yağlarını kullanayım' mantığına gidiyor. Ama insanların sağlıklı yaşamak için zeytinyağına ihtiyaç duyduğu bir zamanda bu sahteciliğin önüne geçilmesi de şarttır. Madem yasaların düzenlenmesi zaman alıyor, o halde biz de sizleri bilgilendirelim” diye konuştu.

İnsanların sağlığıyla oynamaktan çekinmeyen sahtecilerin yağlarından uzak durulması gerektiğinin altını çizen Totoş, “Taze yağın çıktığı zamandaki en büyük sahtecilik, aynı zamanda sıkılan pamuk yağıyla gerçekleştiriliyor. Pamuk yağı sıkıldığında çekirdek yağı olduğu için zeytinyağı gibi nefaseti olan bir yağ değildir. Bunu kısa süre bekletip zeytinyağının bulanık haline karıştırıyorlar. Pamuk yağı tatsız olduğu için bunu bu sahteciliği rahatlıkla yapabiliyorlar” dedi.

Totoş, gerçek ve sağlıklı yağ almanın tahmin edilenden daha kolay olduğunu kaydederek, “Şimdiden taze yağ alacaksanız fabrikalardan ve sıkım tesisi olan yerlerden alın. Bu tesislere yakınsanız tesislere gidin ve yağ makineden akarken alın. Uzaktaysanız ‘Zeytindostu Yarışması'ndan ödül almış fabrikalara bakın. Bu fabrikaların yağlarını tercih edin. Bunlar zaten kendilerini anlatan insanlardır. Arzunuz memecik zeytiniyse de bize ulaşın, biz size yardımcı oluruz” diye konuştu.