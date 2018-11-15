Trafikte Drone'lu denetimleri sürüyor

İçişleri Bakanlığı'nın 100 günlük eylem planı kapsamında Muğla Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin trafik kazalarının, can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalarda ölümlü trafik kazalarında düşüş yaşandı.

Denetimlerde artış

Denetimler kapsamında 2017 yılında yolcu taşımacılığı yapan araçlar ve sürücülerin denetiminde 20 bin 442, 2018 yılında ise 69 bin 899 denetim gerçekleştirilerek yüzde 241 oranında artış sağlandı. Yine kazaların en önemli unsuru olarak görülen alkol denetiminde ise 2017 yılında 36 bin 029 denetim yapılırken, 2018 yılının 10 aylık döneminde 51 bin 284 denetim yapılarak yüzde 42'lik bir artış yaşandı. Emniyet kemeri denetimlerinde ise 2017 yılında 122 bin 933, 2018 yılının 10 aylık döneminde ise 131 bin 507 denetim yapılarak yüzde 7'lik artış sağlandı. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri diğer denetimler ile toplamda 2017 yılında 289 bin 955 olan cezai işlem sayısı 2018 yılının 10 aylık döneminde 355 bin 908 olarak gerçekleşti ve bir önceki yıla oranla yüzde 23'lük artış kaydedildi.

Ölümlü kazalarda düşüş

İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye genelinde uygulamaya koyduğu 100 günlük eylem planı kapsamında can ve mal kaybının önlenmesine yönelik denetimlerde ölümlü trafik kazalarında da düşüş yaşandı. Bir önceki yıl 14 olan trafik kazalarında ölüm sayısı 2018 yılında 12'ye düştü.

Drone denetimi

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerinin Ramazan ve Kurban Bayramlarında helikopter ile gerçekleştirdiği trafik denetimin dışında Drone ile de denetimlere başlandı. Son bir ay içinde Drone ele gerçekleştirilen denetimlerde kural ihlali yapan 630 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.

Bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları

Muğla Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri denetimlerin dışında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları çerçevesinde değişik çalışmalar yürüttü. Bu çalışmalar kapsamında Milas'ta ‘Yaşam Tüneli' kurularak burada 551 araç tünele alınmış, Bin 1207 yolcu ve 551 sürücü toplamda Bin 758 kişiye trafikte güvenli sürüş eğitimi verildi. Okul servis şoförleri ve öğretmenlere yönelik eğitimlerde 5 bir 540 öğretmen ve 350 servis sürücüsüne eğitim verildi. Trafikte emniyet kemerinin öneminin anlatılması amacıyla emniyet kemeri similasyon aracı ile uygulamalı eğitim verildi.