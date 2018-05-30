Trap atışı yarışması tamamlandı

Milas Avcılar Derneği, geçtiğimiz pazar günü Beçin Mahallesi’nde Trap Atış Yarışması düzenledi. Derneğin eski yönetim kurulu üyesi ve Yusufça Mahallesi Muhtarı olan rahmetli Hüseyin Yıldırım anısına düzenlenen yarışlara, avcılar tarafından yoğun ilgi gösterildi. Yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller takdim edildi.

“Geçmişten beri aramızdan ayrılıp hakkı rahmetine kavuşmuş dernek üyesi avcılar adına düzenlenen atışlar bu yıl geçtiğimiz aylarda aramızdan ayrılan eski yönetim kurulu üyesi ve Yusufca köyü muhtarı merhum Hüseyin Yıldırım adına düzenlendi. Öğle saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmur dolayısıyla atışlara bir saat civarında ara verildi. Yağmur durunca kaldığı yerden devam eden yarışmalara 92 avcı katıldı.” diyerek trap atışlarını değerlendiren Dernek Başkanı Mustafa Özkan, yarışma sonuçlarına ilişkin şunları kaydetti: “Akşam saat 18.30’a kadar süren atışlar sonrası ustalar kategorisinde, Hayati Akça birici, İrfan Bal ikinci, Emin Çalışkan üçüncü oldu. Amatörlerde ise, Halil İbrahim Akkuş birinci, Gazi Tutar ikinci, Sercan Üstün üçüncü, Engin Bilge dördüncü, Mehmet Yeler beşinci, Serdar Yıldırım altıncı, İzzet Çelik yedinci, Abdurrahman Yılmaz sekizinci, Özgür Coşkun dokuzuncu ve Hakan Dinçer onuncu oldular.”