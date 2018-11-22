TSK Armoni Mızıkası üniversitede dinleyicilerle buluştu

Yoğun ilginin olduğu konsere Muğla Vali Vekili Fethi Özdemir, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız ile üniversitemiz personeli ve öğrenciler katıldı.

Şef Bando Binbaşı Levent Türkel yönetiminde klasik Türk ve Batı müziğinden eserlerin seslendirildiği konserde, Üniversite Güzel Sanatlar Eğitimi, Müzik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Samir Gülahmedov keman ile öğrenciler Bedirhan Bedir ve Ufuk Güloğlu ise solo performanslarıyla bazı eserlerde orkestraya eşlik ettiler.

Konserin ikinci bölümünde ise Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası tarafından "Yağcılar Zeybeği", "Mazi kalbimde bir yaradır", "Eğilmez başın gibi", "Deniz üstü köpürür", "Hekimoğlu" gibi eserler seslendirildi. Orkestraya bu bölümde bağlama ile Üniversite Öğretim Görevlisi Çağrı Başbuğ, solo da ise Gökçe Nur Semerci eşlik etti.

Dinletinin sona ermesinin ardından Rektör Prof. Dr Hüseyin Çiçek, Bando Binbaşı Levent Türkel'e konser için çiçek ve plaket, öğrenci ve akademisyenlere de katkıları adına teşekkür belgesi takdiminde bulundu.