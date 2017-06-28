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28 Haziran 2017 09:54

Tuğba Özerk’in parmağındaki tek taşın sırrı çözüldü

Ünlü sanatçı Tuğba Özerk’in parmağındaki tek taş yüzük dikkatlerden kaçmadı.

Tuğba Özerk’in parmağındaki tek taşın sırrı çözüldü

28 Haziran 2017 09:54

Ünlü sanatçı, kendisine koca değil çocuğuna baba olacak birini istediğini açıkladı.


Ramazan Bayramı’nın 3’üncü günü Bodrum’da sahne alan ünlü sanatçı Tuğba Özerk’in parmağındaki tek taş yüzük dikkatlerden kaçmadı. Özerk, yüzüğü alan kişiyi söyleyince gazeteciler şok oldu. Rixos Premium Bodrum’da sahne alan ünlü sanatçı bayramın son günü tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı. Sevilen şarkılarını seslendiren Özerk hayranları ile sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Beyaz bir elbise ile sahneye çıkan Özerk tatilcilerden tam not aldı. Kısa saçları ve bronzlaşmış teniyle yeni bir imaja bürünen Özerk, kendisine koca değil çocuğuna baba olacak birini istediğini söyledi.



"Saçımı da keserim muhabbeti de"


Sahne öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özerk, saçlarını neden kısa kestirdiğini açıkladı. Özerk, saçlarını kestiğini söyleyerek “Bir bayanın saçlarını kestirmesi devrimdir. Ben ise kendi saçlarımı kendim kestim. Saçlarımı kestirdikten sonra bir rahatladım. Bilmiyorum şimdilik böyle rahat. Kesip atmak çok kolay ama uzatmak zordur. Ben uzatmayıp kesip atanlardanım her şeyi. Saçımı da keserim muhabbeti de keserim” diye konuştu.



Tek taşı alan menajeri çıktı


Elindeki tek taşı gören gazeteciler "Aşk var mı" diye sorunca Özerk, "Elimdeki yüzük çok özel bir şey. Fakat sizin düşündüğünüz gibi değil, menajerim Banu hanımdan hediye bu yüzük bana. Kocadan yüzüm gülmedi benim menajerden güldü yüzüm. Yeni anlaşmalarımızdan dolayı bana tek taş yüzük aldı" şeklinde konuştu.


Çeşme’de bir erkekle görüntülenen Tuğba Özerk konuya açıklık getirerek, "Yanımda gelen arkadaşlar benim erkek kardeşim yerine koyduğum insanlar. Hiç öyle bir aşk gibi bir şey yok. Sevgilim olunca göreceksiniz" dedi.



"Bana koca değil çocuğuma baba lazım"


Kendine eş değil çocuğuna baba aradığını söyleyen Özerk, "Bu saatten sonra kendime eş değil çocuğuma baba arıyorum. Belli bir bilinçte ve olgunlukta olduktan sonra artık çocuğuna baba olacak birini arıyorsun. Eş değil de hayatta sadece çocuğuna iyi bir baba olacak birini ararsın. Evladın için, bir gün ayrılsan da iyi iletişimde kalabileceğin, evladın için her zaman bir araya gelebileceğin birisinin olması önemli" dedi.




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