TÜGVA’dan ‘Başarı ve Mutluluk için Hayata Gülümse’ konferansı

Hayata dair birçok konuyu eğitimci kimliği ve tecrübesiyle üniversite öğrencileriyle paylaşan Aslanhan, “Mutluluğun dünya hayatında yalnızca maddi kazanımlarla mümkün değil. Gençlerin gelecek için bir ideal uğruna mücadele etmesi, hedef ve gayelerin insanı mutlu eden esas unsurlardır. Milletimiz iyiliğe ve güzelliğe dair her daim gençliğe rehber olmuştur ve olmaya devam edecektir” dedi.

TÜGVA Muğla İl Temsilcisi Cihad Pirci ise vakıf çalışmalarında hayal kurmanın ve bu hayal uğruna ise gençler olarak bir arada olmanın önemini anlatırken, gelin çalışmaları TÜGVA çatısı altında daha iyiye taşımak için birlikte yol alma çağrısında bulundu. Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Ak Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar’ın da konuklar arasında yer aldığı program yoğun bir katılım ile gerçekleşti.