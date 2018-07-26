TUI - Bodrum işbirliği yapacak

Bodrum Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleşen ziyarete, TUI Group Doğu Akdeniz Ülkeleri Direktörü Michael Mavropoulos, Türkiye Genel Müdürü Alper Menemencioğlu, Türkiye Servis Ekibi Müdürü Jonathan Biddle, Ege Bölge Müdürü Ahmet Varımlı, Bodrum Şube Müdürü Arif Ceylan Satı ve Servis Ekibi Takım Müdürü Cem Aba katıldı.

Bodrum ve Türkiye turizmiyle ilgili değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede, Bodrum turizminin önümüzdeki yıllarda canlandırılması için neler yapılabileceği hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunularak 2018 yılı turizm sezonu değerlendirildi.

TUI yetkilileri, Bodrum’un kendine has yapısı ve dokusu ile doğru orantılı olarak üst segment müşteriye hitap ettiğini belirterek, Bodrum’a benzer yer olarak Yunanistan’ın Santorini adasını örnek gösterdi. Yapılan görüşmede, birkaç yıldır kötü giden Türk turizminin, bu yıl itibarıyla hızlı bir şekilde toparlandığı, önümüzdeki yıllarda da aksi bir durum olmadıkça artışın süreceği ifade edildi.

Başkan Kocadon ile TUI yetkilileri ayrıca Bodrum’un Türkiye genelinde farklı bir şekilde değerlendirilmesi ve ayrı bir çalışmayla Avrupa’ya tanıtılması gerektiği konusunda fikir birliğine vardılar.

Bodrum Belediye Başkanı ve Bodrum Tanıtma Vakfı Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum’a gönül veren turizmciler ve turizm elçileriyle birlikte çalışmalara hızla devam ettiklerini ifade ettiği açıklamasında, “Tüm çabamız Bodrum için, ülkemiz ekonomisini, halkımızın yaşam standartlarını daha da yukarıya taşıyabilmek için. Bu nedenle geçtiğimiz yıllarda turizmde yaşanan düşüşe rağmen bizler Bodrum olarak el birliği yaparak asla pes etmeden mücadelemizi sürdürdük. Şu anda baktığımızda, bu mücadelenin meyvelerini hızla toplamaya başladık. Bizlere tanıtımlarımızda ve turist potansiyelini artırmak konusunda büyük bir istekle gönülden destek vermek isteyen TUI yetkililerine ayrıca teşekkür ediyorum. Bodrum, tüm dünyanın ilgisini çeken, farklı uluslardan çok sayıda kişinin yerel halkla kaynaşarak beraberce yaşadığı bir dünya barış topluluğudur. Doğal güzellikleriyle ünlü, çağdaş medeniyet çizgisinde, özgürce yaşanılabilen ender yerlerden biri olmasının yanında bir o kadar da kozmopolit bir tatil yöresidir. Bodrum, sadece deniz - güneş - kum üçlüsüyle değil tarihi, kültürel ve sanatsal açıdan da dünyaya açılan önemli bir cazibe merkezidir. Bunun bilincinde olarak Bodrum tanıtımlarının, Bodrum markası adı altında, devletimizin ve TUI gibi dünya devlerinin de destekleriyle çok daha etkin bir şekilde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bizler yıllardır Bodrumlu yöneticiler olarak bunun mücadelesini veriyoruz. Çünkü inanıyoruz ki dünyada bir marka değer olan Bodrum kazanırsa tüm ülkemiz kazanaca ” dedi.