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31 Mayıs 2018 12:35

Tüpte oluşan gaz kaçağı evi yaktı

Muğla’nın Milas ilçesindeki bir ikamette tüpte oluşan gaz kaçağı nedeniyle yangın çıktı.

Tüpte oluşan gaz kaçağı evi yaktı

31 Mayıs 2018 12:35

Yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas Grup Amirliği itfaiye ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınırken, olay, mahalle sakinleri tarafından korku dolu gözlerle izlendi.


Milas’ta İsmetpaşa Mahallesi, Bademlik Caddesi’nde yer alan Bilal İbecek adlı vatandaşın ikametinde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre; İbecek’in eşi tarafından evin balkonunda, tüplü saç ocakta börek yapıldığı esnada tüpte oluşan gaz kaçağı aniden alev aldı. Yangını ilk olarak kendi çabalarıyla söndürmek isteyen ikamet sahipleri başarılı olamayınca durum, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilirken, alevler kısa sürede evin balkonunu ve çatısını sardı.


İhbarın ardından olay yerine ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı, Milas Grup Amirliği ekipleri yangına müdahalede bulunarak kontrol altına alırken, olay, mahalle sakinleri tarafından korku dolu gözlerle izlendi.


Yapılan çalışmanın ardından yangın kısa sürede söndürülmesiyle vatandaşlar rahat bir nefes alırken, ikamete ise maddi hasar meydana geldi.




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