Yakaladığı standart ve çizgisiyle bu yıl 55 farklı ülkeden 391 karikatüristin 1500 karikatür ile katıldığı Uluslararası 7. Turhan Selçuk Karikatür Yarışması’nda dereceye girenler sanatçılara ödülleri dağıtıldı.

Milas’ta Çöllüoğlu Hanı’nda düzenlenen ödül töreninde ilk konuşmayı, Ruhan Selçuk yaptı. Selçuk, eşinin hayatta olmadığını ancak eserleriyle her daim yanı başımızda olduğunu belirterek; “Bugün gerçekten çok mutluyum. Çünkü kültür mirasımız olan Turhan Selçuk Karikatür Yarışması’nın 7’ncisi düzenlendi ve dereceye giren sanatçılarımız, ödüllerini alacaklar. Bu konuda çok önemli bir destek veren Milas Belediye Başkanı Sayın Muhammet Tokat ve eşine, büyük bir özveriyle emek veren değerli ekibine, ilkinden bugüne yarışmaya katılan tüm sanatçılara yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Bu yarışma bizim gururumuzdur

Merhum karikatür sanatçısı Turhan Selçuk’un eşi Ruhan Selçuk’un ardından kürsüye gelen Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ise başlangıcından bugüne, her geçen yıl katılımcı sayısı artan, Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması’nın Milas adına bir gurur kaynağı olduğuna vurgu yaparak, “Özellikle bugünlere gelmemizde çok önemli katkıları olan Sayın Kamil Masaracı, İzel Rozental ve Sayın Ruhan Selçuk ile birlikte, bugüne kadar jüri üyesi olarak görev almış, yarışmalara katılmış ve organizasyona emek harcamış herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu yılki katılımlarla Nasreddin Hoca Karikatür Yarışmasını geçmiş durumdayız. Bu açıdan umuyorum ki bu kararlılığımız, bu birlikteliğimiz devam ettiği sürece katılımın en fazla olduğu yarışma olacağız. Bu konudaki irademiz ve organizasyon gücümüz, bu sonucu elde etmeye müsaittir. Bu sene yarışmaya dünyanın değişik ülkelerinden 1500 eser katıldı ve her geçen gün sayı artmaktadır. Diğer karikatür yarışmalarından bizi ayrıcalıklı kılan, bizi onlardan üstün kılan, sadece yarışmadan ibaret olmadığımızdır. Biz aynı zamanda ‘karikatür evi’ olarak adlandırdığımız ve adını Turhan Selçuk Karikatür Evi olarak duyurduğumuz bir sanat evine sahibiz. Böyle bir sanat evi ülke genelinde iki elin parmak sayısını geçmeyecek kadardır. Hatta Milas’ta açılan bu ev, tüm Türkiye’de ikinci olarak açılan, içerisinde çeşitli eserlerin sergilendiği bir sanat evidir. Orada karikatür sanatçıları yetiştiriliyor ve aynı zamanda orası Turhan Selçuk’un minik bir müzesi niteliğindedir. Turhan Selçuk Karikatür Yarışması ile Milas, birleşmiş-bütünleşmiş durumda. Bu onuru yaşamaktan, bu noktaya gelmiş olmaktan son derece mutluyuz. Bu mütevazi ilçede, Türkiye’de ‘atbaşı’ giden böyle bir organizasyonu uluslararası nitelikte yapmak ve sürdürmek bizim için bir mutluluk kaynağıdır.”

Yapılan konuşmaların ardından, yarışmada dereceye giren sanatçılara ödülleri takdim edildi. Dağıtılan ödüllerin dışında, Turhan Selçuk Karikatür Evi’nde eğitim gören minik karikatüristlere birer katılım belgesi verildi.

Düzenlenen ödül töreninin ardından, açılış kurdelesi kesilerek, yarışmaya katılan eserlerden oluşan sergi gezildi.