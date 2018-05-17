Turhan Selçuk karikatür yarışmasının kazananları belli oldu

Bu yıl 8’ncisi düzenlenen Uluslararası Turhan Selçuk karikatür yarışmasına 61 farklı ülkeden, 514 karikatürist, 1847 karikatür ile katıldı.

12-13 Mayıs tarihleri arasında Turhan Selçuk Karikatürlü Ev’de toplanan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Ruhan Selçuk, Kamil Masaracı, İzel Rozental, Eda Oral, Ali Şur, Serter Karataban isimlerinden oluşan jüri üyeleri, 1847 adet karikatürü tek tek inceledi. Zorlu geçen değerlendirmenin ardından jüri üyeleri ilk etapta 86 karikatürü tekrar incelemek üzere ayırdılar. İkinci tur değerlendirmesinde ise bu rakam 32’ye düşürüldü. Son tur değerlendirmesinde ise birinci, ikinci ve üçüncülüğe layık karikatürler ve özel ödül almaya hak kazanan diğer 13 karikatürü belirlediler.

Bu sene birincilik, ikincilik, üçüncülük ödüllerinin yanı sıra Cumhuriyet Gazetesi, Scrikss, Milas Kent Konseyi, Labranda Su, Leman, Bayan Yanı ve Yapı Dergileri, İMOGA, Schneıder Temple ve Muğla Mimarlar Odası özel ödülleri de verilecek. Ödül töreni 14 Eylül 2018 tarihinde yapılacak. Aynı tarihte sergilenmeye değer görülen ve ödül alan karikatürlerin sergi açılışı Turhan Selçuk Karikatürlü Ev’de gerçekleştirilecek. Sergi 1 Ekim 2018 tarihine kadar açık kalacak.

Dereceye giren karikatüristler ise şöyle oluştu:

Birincilik Ödülü arko Luetı ar - Hırvatistan, İkincilik Ödülü Jaber Asadi - İran, Üçüncülük Ödülü Nahid Zamani - İran, Cumhuriyet Gazetesi Özel Ödülü Ayat Naderi - İran, Scrikss Özel Ödülü Angel Romiro Zabata Moro - Kolombiya, Milas Kent Konseyi Özel Ödülü Milanko Kalicanin - Sırbistan, Labranda Su Özel Ödülü Halit Kurtulmuş Aytoslu - Türkiye, Leman Dergisi Özel Ödülü Wissam Asaad - Suriye, Bayan Yanı Dergisi Özel Ödülü Shahrokh Heidari - İran, Muğla Mimarlar Odası Özel Ödülü Pavel Costantin - Romanya, Yapı Dergisi Özel Ödülü Sajad Rafeei - İran, Schneider Temple Özel Ödülü Dariuzs Dabrowski - Polonya ve İmoga Özel Ödülü İgor Lukyanchenko - Ukrayna.