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13 Temmuz 2018 13:11

Turistik otellere fuhuş operasyonu

Turizm sezonunda otellerde yabancı uyruklu kadınları zorla fuhuş yaptırdığı ileri sürülen 15 kişi hakkında Marmaris Cumhuriyet Savcılığınca gözaltı kararı alındı.

Turistik otellere fuhuş operasyonu

13 Temmuz 2018 13:11

Şüphelilerden 12’si gözaltına alınırken, 3 şüphelinin arama çalışmaları sürüyor.


Edinilen bilgiye göre, Marmaris’teki bazı turistik otellerde yabancı uyruklu kadınları zorla alıkoydukları ve fuhuş yaptırdıkları ihbarının ardından Marmaris Cumhuriyet Savcılığı tarafından 15 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Fuhuş amaçlı insan ticareti yapmak suçundan gözaltı kararı verilen şüpheliler Muğla Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekipleri sabah erken saatlerde adresleri belirlenen otellere operasyon başlattı. Operasyonda 15 şüpheliden S.S, J.İ, MS, SÖ, MS, DS, EÖ, AK, EU, KÖ, BD ve SD. 12 kişi gözaltına alındı.


Emniyet yetkilileri 3 kişinin arama çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, fuhuş yaptırmak için Türkiye’ye getirildiği ileri sürülen 13 yabancı uyruklu kadının zorla otellerde alıkonulduğu öğrenildi. Kırgız uyruklu kadınları zorla fuhuş yaptırdığı ileri sürülen fuhuş çetesinin organizatörlüğünü ise S.D. isimli kadının yaptığı belirlendi. Yakalanan şüpheliler, Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.




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