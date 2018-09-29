Turistler deniz keyfini bırakıp zeytin hasadı yaptı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Rixos Olive Fest renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde önlük takıp tırmıkları ellerine alan turistler zeytin hasadı yaptı.

Bodrum'da Zeytinlikahve mevkiinde bulunan bir otelde bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Rixos Olive Fest'te otelde konaklayan yerli ve yabancı turistler zeytin hasadı yaptı. Zeytin Dostu Derneğinin de destek verdiği hasat şenliğinde turistlere zeytinyağı tadım testi de öğretildi. Çoğunluğu ilk defa zeytinyağı tadımı yapan turistlere daha sonra önlük, sepet ve başlarını örtmeleri için yemeni dağıtıldı. Hazırlıkların ardından Ege türküleri eşliğinde yaşları 300 ila bin arasındaki tescilli zeytin ağaçlarının hasadı gerçekleştirildi. Deniz ve havuz keyfini bırakan yüzlerce turist, ellerine sepet alarak zeytin topladı. Katılımcıların bir kısmı ellerine aldıkları tırmıklarla dallara zarar vermeden zeytinleri aşağıya düşürürken, bir kısmı da düşen zeytinleri toplayarak sepetlere doldurdu. İlk defa zeytin toplama tecrübesi yaşayan turistler, farklı bir gün geçirmenin keyfini çıkardı. Toplanan zeytinler otelin bahçesine kurulan zeytinyağı makinesinden geçirilerek turistlere hediye edildi. Turistler, çok güzel bir etkinlik olduğunu söylediler.

Etkinlik hakkında açıklama yapan Rixos Premium Bodrum Oteli Genel Müdürü Mehmet Tulunay, "Bu sene zeytin festivalinin 3'üncüsünü gerçekleştiriyoruz. Kendi bünyemizde 300'e yakın zeytin ağacı var. Ancak bunların içerisindeki 11 tanesi ‘anıt ağaç' özelliği taşıyan 300 ila 700 yaşı aşkın zeytin ağaçlarından oluşuyor. Zeytin hasadı yapıyoruz. Zeytin kültürünü, zeytinden elde edilen tüm ürünleri misafirlerimizle buluşturup tanıtıyoruz. Burada zeytin tanıtımı da yapıyoruz. Zeytin çeşitlerini ve cinslerini misafirlerimize tanıtıyoruz. Kaliteli zeytin nasıl olur, erken hasat ne demektir, doğru gübreleme, ilaçlama, hasat yapma nasıl olur onu tanıtıyoruz. Misafirlerimize Ege yöresinin vazgeçilmezi olan zeytinyağı ile yapılan yöresel yemeklerimizi de ikram ediyoruz" dedi.