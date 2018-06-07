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07 Haziran 2018 15:54

Turistler gördükleri manzara karşısında şok oldu

Turizmin gözbebeği Bodrum’da tatil yapan turistler sahilde karşılaştıkları manzara karşısında şok oldu.

Turistler gördükleri manzara karşısında şok oldu

07 Haziran 2018 15:54

Gümüşlük sahilinde gezen turistler sahil kenarından ağaca asılı olan insan cesedi ile karşılaştı.


Gümüşlük Sahili’nde gezintiye çıkan turistler, sahilden yaklaşık 20 metre mesafede, ağaca asılı halde bir insan cesedi ile karşılaştı. Turistler gördükleri manzara karşısında şok oldu. Ne yapacaklarını şaşıran ve donup kalan turistler bölgede bulunan esnafa haber verdi. Çevredeki esnaf, jandarma ve sağlık ekipleri haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk incelemeleri sonucunda şahsın saatler önce yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekipleri yaptıkları araştırmanın ardından cesedin bir süre önce Bodrum’a gelen 32 yaşındaki Özbekistan uyruklu Rasulov Shuteratbek’e ait olduğunu tespit etti. Shuteratbek’in cesedi Jandarma ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından olay yerinden alınarak Bodrum Devlet Hastanesi’ne götürüldü, ardından Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.


Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.




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