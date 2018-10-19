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Turistler gördükleri manzara karşısında şok oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinden Yunanistan’ın İstanköy adasına yüzerek kaçmaya çalışan Pakistan uyruklu mülteciyi gören turistler gözlerine inanamadı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın İstanköy adasına yüzerek kaçmaya çalışan Pakistan uyruklu mülteciyi gören turistler gözlerine inanamadı.


İçmeler mevkisinden can simidi giyerek yasa dışı yollarla İstanköy adasına geçmeye çalışan Nur Muhammed isimli mülteci tur teknesi kaptanı tarafından kurtarıldı. “Black Angel” isimli tur teknesi İçmeler açığında turistleri gezdirirken Pakistan uyruklu Nur Muhammed ile karşılaştı. Bitkin halde yüzmeye çalışan kaçak mülteciyi gören turistler ise şok oldu. Tekneyi mültecinin yanına yaklaştıran kaptan personeli ile birlikte denize atladı. Denizde çıkarılan kaçak mülteci tekneye alınarak yiyecek ve içecek ikram edildi. Turistler ne yapacağını şaşırırken tekne kaptanı Sahil Güvenlik Ekiplerine haber verdi. Ekipleri mülteciyi alarak işlem başlattı. Yapılan İşlemlerin ardından mülteci göç idaresine teslim edildi.

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