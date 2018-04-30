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30 Nisan 2018 09:18

Turistler Yörük hamurunu çok sevdi

Muğla’nın turistik ilçesi Marmaris’te turizm işletmeleri Yörük kültürüne yönelik hizmet vermeye başladı.

Turistler Yörük hamurunu çok sevdi

30 Nisan 2018 09:18

İşletmelerin pek çoğu müşterilere organik ve katkı maddesi içermeyen ekmeklerle hizmet verirken, bazlama pişiriciliği de ayrı bir sektör oldu.


Bir zamanlar gelinlik çağına gelen her genç kızın bilmesi zorunluluk olan hamur yoğurup ekmek pişirme işi unutulunca bu işi bilen bayanlar ise meslek sahibi sayılıp iş bularak ekmek sahibi oldu. Marmaris’te pek çok restoran seri üretim fırın ekmeği yerine özel üretim bazlama ile hizmet vermeye başladı.


Doğal undan üretilen bazlamaların artan sağlık problemleri üzerine yeniden kıymete bindiğini belirten Dürdane Çoban Asparan Mevkii’nde bulunan restoranda ekmek pişirerek ekmeğini kazandığını söyledi. Çoban, “Kısa süre öncesine kadar kıt kanaat geçinenlerin evlerinde yapıp karnını doyurduğu bazlamalar artık lüks restoranlarda müşteriler için tercih sebebi olmaya başladı. İnsanların ekmek tüketimi üzerindeki yeni tercihi bizim gibi hamur yoğurup bazlama pişirmeyi bilen bayanlar için yeni bir iş kapısı haline geldi. Doğal undan kendi ellerimizle yoğurduğumuz hamurdan ekmek pişirip servis ediyoruz. Ekmekte eskiye dönüş hem bizi hem de turistleri memnun ediyor” dedi.




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